Futbolda 'kimseyle kıyaslanamaz' sözüne karşılık gelen isim benim için Messi'dir. Rekabette adı geçen az sayıdaki futbolcu da kendisini şanslı saymalı... Süper Lig tarihinde ise böyle bir isim hiç olmadı. 'En kariyerli' Roberto Carlos desek, burada çok tat vermedi. En büyük yetenek Hagi desek, Alex'le kıyaslanması hala bitmedi. Keza 'saf yetenek' dersek denkleme Quaresma da sağ açıktan dahil oluyor... Drogba, Sneijder, Pepe, Guti, Anelka, Okocha ve niceleri...

Gel gelelim Salah, Beşiktaş'a gelirse 'en azından benim için' Messi'nin dünya futbolundaki karşılığının Süper Lig'deki yansıması olur. Sorgulanabilir herhangi bir durumu olmaz. Premier Lig tarihinin en iyi yabancısı olarak gelecek. Henüz kariyer olarak buna yaklaşan olmadı. Ancak burası 'ama'ların başladığı yer...

Salah transferinde Beşiktaş adına kafama yatmayan çokça 'ama' var.

Maliyeti sponsorlar vesaire ile çok kolay çözülebilir olsa da bu maliyetin takım içi dengelerde yaratacağı etki,

Italiano'nun canavar gibi pres isteyen sisteminde arkasındaki ve yanındaki oyunculara çıkaracağı ekstra külfet,

Kafasının uyuşması... Slot ile anlaşamadığı son sezonda gördük ki mentali dağıldığında sahada da etkisi hissediliyor,

Yaş faktörü sebebiyle performansta dalgalanma...

Bunların hepsi bakıldığında antitezlerini de beraberinde getirmiyor değil.

Salah seviyesinde bir yıldızla oynamayı istemeyecek futbolcu sayısı azdır,

Rakiplerin performansından bağımsız sadece formasının arkasında yazan isme alacağı ekstra önlemler nedeniyle diğer hücumculara açılacak boş alanlar,

Camianın mentalini toparlaması. Rakiplerin haklılık payı olan ekim-kasım şakaları yaparken iki kez düşünecek olması.

Salah transferi, Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük kumarı olur. Tutarsa Süper Lig tarihinin eşi benzeri görülmemiş yıldızlarından birini izleriz. Tutmazsa fatura ağır... Ama bazı oyuncular var ki hesap kitap yaparken bile insanı mantığıyla değil hayalleriyle konuşturur...