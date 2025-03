Tutulma mevsiminin ilk güneş tutulması 29 Mart Cumartesi günü 9 derece Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu, bir parçalı güneş tutulması, ancak bir SÜPERAY olduğu için hayli etkili olacak. Daha önceki yazılarımdan da hatırlanacağı üzere, Ay’ın bir yeniay veya dolunay esnasında Dünya’ya en yakın pozisyonunda olmasına Süperay deniyor. Böylesi zamanlarda, astrolojik açıdan Ay’ın etkisinin daha belirgin olacağı düşünülüyor.

LİDERLER VE DIŞ İLİŞKİLER

Ankara’ya göre çizdirilmiş astroloji haritasında Aslan burcu yükseliyor. Bu, lider pozisyonu tutan kişilerin daha aktif ve kararlı hareket edeceğini gösteriyor. Yükselen yöneticisi Güneş 9.evde, tutuluyor. Dolayısıyla liderler, yurt dışı, uluslararası ilişkiler, uzak yerler, seyahatlerle ilgili konular harmanlanarak ön plana çıkıyor. Koç burcunda tutulmalarla askeri ve polisiye konular, savunma konuları vurgu kazanabilir. Makineler ve metallerle, ısıyla ilgili işler, askerlik, sporculuk yanı sıra liderlik, yeni girişimler ve yeni başlangıçlar da Koç burcu doğasındadır. Koç, liderlik pozisyonları elde etme becerisini temsil eder ve yönetimle ilgili alanlara yöneltici bir enerjisi vardır. Bu yüzden liderleri temsil eden burçlardan biridir. Tutulmalar genel olarak stres belirtir. Bu yüzden liderlerle ilgili bazı stresli ve zorlu durumların söz konusu olacağını düşünebiliriz. Yurt dışı bazlı, yabancılardan gelecek bazı tepkiler olabilir.

ORDULARIN HAREKETE GEÇMESİ

Koç burcu askeri konularla ilişkilidir. Kadim astrologlara göre Koç burcunun birinci dekanında gerçekleşecek bu tutulma “Orduların hareket haline geçmesine, savaş söylentilerinin çıkmasına, seferlerin sıklaşmasına, saldırılara, darplara, savaşlara, isyana ve ihtilaflara (Lilly) savaş, ayaklanmalar, ihtilaller ve anlaşmazlıklar, orduların hareketi, havanın aşırı kuruluğa meyilli olmasına dalalettir. (Raphael)”

DİN ADAMLARIYLA İLGİLİ KONULAR

Kadim astrologlara göre tutulma Koç veya Terazi burcunda ise din konusunda ihtilaflar veya birtakım değişiklikler söz konusudur. Jüpiter din adamlarının da genel göstergesi olduğuna göre, din adamı pozisyonunda bulunan bazı kişilerin yerini başkasına bırakması da söz konusu olabilir.

SALGIN HASTALIKLARA DİKKAT!

Koç burcu koyunlar ve küçükbaş hayvanların beslendikleri ya da bulundukları yerlerle ilişkilendirilir. Kadim alimlere göre Koç burcunda gerçekleşen tutulmalar koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlarda vebaya ve meyvelerin zarar görmesine neden olur. Koç burcunda gezegen gerilemelerinin gerçekleştiği, Neptün’ün de Koç burcuna geçmeye hazırlandığı bu dönemde küçükbaş hayvanlarda baş gösterebilecek hastalıklara, onlardan bulaşabilecek hastalıklara da dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Koç burcu ateşli hastalıklarla alakalıdır.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KISA SÜRELİ DÜŞÜŞ OLABİLİR Mİ?

Sadullah el-Ankaravi’ye göre Koç burcunda güneş tutulması: Altın ve gümüşün değer kaybetmesine, malların helak olmasına ve azalmasına sebep olur. Tabii günümüz koşullarında ve jeopolitik riskler bu kadar yüksek iken ve belirsizlikler varken genel olarak alın ve gümüşte yükseliş beklenir. Ama belki de Sadullah Efendi’nin bahsettiği gibi olur ve kısa süreli de olsa bazı düşüşler gerçekleşebilir. Bekleyecek ve nasıl çalışacağını göreceğiz.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİR?

Sadullah el-Ankaravi’ye göre Güneş veya Ay tutulması Koç’ta ise: Irak, Azerbaycan ve Anadolu, Fars, Filistin taraflarında ve Şam topraklarında etkin olur. Tomurcukların bollaşıp bahar ürünlerinin artmasına, şimşek ve gök gürültüleri olup bereket getirmeyen yağmurlar yağmasına sebep olur. Kadim alimlerin Koç burcu ile bağdaştırdığı yerlerden bazıları şunlardır: Filistin, İran, Suriye, Lübnan, İngiltere, Fransa, Almanya.

Tutulma esnasında gezegen iz düşümlerine baktığımızda, tutulma derecesinin Tepe Noktasıyla çakışmasının Avrupa ve Afrika üzerine iz düştüğünü görüyoruz. Avrupa ülkeleri er veya geç patlak verecek bir savaş atmosferine hazırlık içerisine girebilirler. Bu bölgede yöneticiler askeri alanda önemli kararlar alabilir, bu alanda yatırımlarını arttırabilirler. Önemli kararlar alabilirler. Mars/Yükselen hattının geçtiği İngiltere, Fransa, İtalya, Libya, Sudan, Uganda gibi ülkeler özellikle agresyon olasılığının arttığı bölgeler ki bunlardan İngiltere ve Fransa Koç burcu kapsamına da giren ülkeler arasında yer alıyor.

TUTULMA 9 KUZEY SERİSİNDEN

Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre “bu tutulma serisi kendisini fiziksel seviyede çokça hissettirir. Kazalar, büyük fiziksel çaba gerektiren işler, şiddet içerikli olaylar ve ani fiziksel faaliyetler söz konusu olabilir. Bu, olumlu anlamda da tezahür edebilir, örneğin; kişi ilk kez kayak yapmaya gidebilir. Olumsuz tezahüründe ise kişi kaza yapabilir. Bu tutulma serisi etkisinde iken kaçıp saklanmak yerine fiziksel faaliyetlerle bulunmak ancak bunu yaparken güvenlik tedbirlerini almak gerekir.” (Brady, The Eagle and the Lark)

HANGİ YÖNDE EĞİLİM GÖSTEREBİLİRİZ?

Koç burcunda tutulmalar yeni şeylere girişim yapma arzusunu tetikler. Şimdi olduğu gibi bir yeniay-güneş tutulması olduğunda daha da belirgindir. Koç burcunda gerçekleşen güneş tutulmalarında inisiyatif alma, seçimlerini bireysel olarak yapma ve net bir şekilde ortaya koyma, her zaman olmadığı kadar cesaretli ve kararlı hareket etme, risk alma, hakkını arama eğilimi vurgu kazanır. Birlikte hareket etmekten ziyade, tek başına hareket etme arzusu belirginleşir. Bu durum, bazı zamanlarda iş birliklerinin, ortaklıkların bozulması olarak yansıma bulabilir. Fazla düşünmeden eyleme geçme potansiyeli güçlüdür.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI NASIL ETKİLER ALIYOR?

9 derece Koç burcunda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması ülkemiz astroloji haritasının 10.evine iz düşüyor. 10.ev Hükümet ve yöneticileri, ülkenin dış imajıyla alakalıdır. Bu konularda önemli gelişmeler, alınacak hızlı kararlar ve açıklamalar olasıdır. Merkür ve Venüs’ün gerilemekte olması, alınan bazı kararların tekrar düşünülmesi ve üzerinden geçilmesi gerekeceğini göstermektedir. Çok sayıda gezegenin haritamız üzerinde yüksek yerleşimi, Hükümet ve yönetici figürlerinin daha baskın olacağını ve ülke dışı atmosferde de daha görünür olacağını düşündürmektedir.

ASKERİ, POLİSİYE KONULAR VE GÜVENLİK

Tutulma derecesi, ülkemiz haritasındaki Mars’ın karşısına denk düşüyor. Haliyle askeri konularda bir hareketlenme olasılığını düşündürüyor. İç atmosferde de kargaşaya, büyük huzursuzluklara ve agresyona işaret ediyor. Mars haritamızın 4.evinde yerleştiğinden, Muhalefet tarafında da önemli huzursuzluklar ve agresyon devrede olabilir. İç güvenlik konusunda da dikkatli olunması gerektiğini gösteren bu tetiklenme, sınır bölgelerimizle ilgili bazı agresif durum ve gelişmeleri de gösteriyor.

EKSİKLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

24 Mart’ta Güneş-Merkür kavuşumu kesinleşiyor. Merkür gerilemekte olduğundan önemli kararlar almak veya açıklamalar yapmak yerine, gelecekte atacağımız adımlar üzerine odaklanıp düşünebilir, eksiklerimizi gözden geçirebiliriz.

ETKİLİ KONUŞMALAR

26 Mart’ta Merkür-Plüton altmışlığı kesinleşiyor. Etki yaratmak istediğimiz konuşmalar veya yazışmalar için değerlendirebiliriz.

SAKARLIKLARA, KAZALARA DİKKAT!

26 Mart’ta Mars-Kiron karesi kesinleşiyor. Sakarlıklara ve kazalara maruz kalmamak için dikkatli olmak ve aceleden kaçınmak gerekiyor. Zira yaralanmalara açık bir zaman dilimindeyiz. Bu açı yangınlar açısından da risk içeriyor. Farkında ve uyanık olalım. Mars ateşli şeylerle, kesici şeylerle, silahlarla da ilişkilidir.

İLİŞKİLERDE ÖZVERİ ZAMANI!

27 Mart’ta Venüs Balık burcuna geriliyor. Aynı gün 29 derece Balık burcunda Venüs-Neptün kavuşumu kesinleşiyor. Bunlar bize, ilişkilerde karşılıklı anlayış ve özverinin öne çıkacağını gösteriyor. Affetme, bağışlama, kabullenme gibi kavramlar da daha belirginleşebilir. Manevi açıdan da çok güzel bir zaman dilimi. Balık burcunda Ay-Venüs-Neptün üçlü kavuşumunun etkili olduğu Cuma akşam saatleri ve sonrasında manevi açıdan harika bir zaman diliminde olacağız. Hem dostane hem de özel ve romantik ilişkilerimiz açısından da çok güzel bir atmosfer sunan bu zaman dilimini değerlendirebiliriz.

AF VE BAĞIŞLAMA KONUSU

30 Mart’ta Merkür Balık burcuna geriliyor. Aynı gün 29 derece Balık burcunda Merkür-Neptün kavuşumu kesinleşiyor. Empati, duygudaşlık konularının, bağışlayıcılığın, af konusunun öne çıkacağı bir zaman dilimi. Bayram üzeri bazı konularda aflar da devreye girebilir.

29 DERECELERDEKİ TETİKLENME

Öne Venüs ardından Merkür 29 derece Balık burcuna gerileyerek, bu derecede yer alan Neptün’ü tetikleyecek. 29 derece bitiş, tamamlanma kavramlarıyla ilişkilendirilir. Dolayısıyla bazı şeylerin sonlanmak üzere olduğunun farkında olalım.

KOÇ NOKTASI

30 Mart’ta Neptün Koç burcuna geçiyor. Koç burcunun 0 derecesi Koç Noktası veya Doğu Noktası olarak tanımlanır. Herhangi bir gezegenin bu dereceye varması, bu gezegenin temsil ettiği kavramların kendini daha belirgin bir şekilde göstereceği anlamında görülür. Önümüzdeki haftanın yazısında bu önemli konuya detaylı bir şekilde yer vereceğim.

14. ULUSLARARASI ASTROLOJİ GÜNLERİ KONFERANSI

Astroart Astroloji Okulu’nun her yıl ekinoks civarındaki günlerde düzenlediği Uluslararası Astroloji Günleri bu yıl on dördüncü kez ve astrolojinin gelişimine destek vermek amacıyla ücretsiz olarak düzenleniyor! Sunular İngilizce yapılacak ama Türkçe altyazılı olacak. Detaylı bilgi için tıklayınız https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/english-14th-international-astrology-days-conference/