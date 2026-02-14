Form durumu eskisi gibi değil artık gitsin, eski Icardi değil yorumları yapıldı… Özel hayatı karışık, kendini Galatasaray’a veremiyor diye eleştirildi.

Sakatlık sonrası daha oynayamaz bile dediler. Ama kimse şunu hesaba katmadı: Bazı oyuncular fiziksel değil, zihinsel olarak geri döner. Daha önce bu dönüşün sinyalini veren Icardi dün ‘Ben hala buradayım’ dedi

Arjantinli, eleştirilerin gölgesinde hala rekorları kırmaya devam ediyor. Dün akşamki golleriyle ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde stat tarihinin en golcü ismi oldu.

Taraftar ve Icardi arasındaki bu bağ oldukça seneye de bu aşk devam eder ve sezon sonu yeni sözleşme imzalanır.

JUVE İÇİN ÖLÇÜ DEĞİL AMA…

Eyüpspor karşılaşması salı günü oynanacak olan Juventus maçı için bir ölçü olmaz ama Okan Buruk’un taraftarın da coşkusunu arkasına alarak kritik maça yeniden Icardi-Osimhen ikilisi ile çıkacağını düşünüyorum.

Çift forvet tercihi ilk başta akıllara ligde kaybedilen tek maç olan Kocaelispor maçını hatırlatsa da bu ikili dün gayet iyi bir sınav verdi ve Şampiyonlar Ligi’ne hazır olduklarının mesajını verdi.

Yapılan transferlerle artık kadro derinliğini sağlama alan Galatasaray’ın Juventus maçında kendisini göstermesi gerekiyor. Bodo maçındaki gibi ön alan baskısı ve ofansif olarak daha agresif bir Galatasaray ilk maçtan avantajı kapar.

NHAGA ŞAŞTI KALDI

Okan Buruk skorun da etkisiyle ikinci yarıda genç oyunculara şans verdi. İlk kez Galatasaray forması giyen Nhaga topu her ayağına aldığında sarı kırmızılı taraftarların yoğun desteğiyle karşılaştı.

Kısa sürede hızını ve isteğini gösteren oyuncu başarılı bir performans sergilerken taraftarlar maç sonu üçlüsünü 18 yaşındaki oyuncuya yaptırarak onu onore etti.

Oyuna sonradan giren bir diğer yeni transfer Asprilla da dün geçer not alan isimlerdendi. Oynadıkça daha özgüveni yerine gelen, hücumda bir anda hızlanıp iyi işler yapan 22 yaşındaki oyuncu ilerleyen haftalarda skor katkısı da yapacaktır.

İLKAY SIKINTISI

Rahat alınan galibiyetle halının altına süpürülebilir ama Galatasaray’ın İlkay Gündoğan sıkıntısı hala devam ediyor… İlk geldiği günlerde oyun aklıyla fark yaratan fakat sakatlığının ardından bir türlü toparlayamayan İlkay Galatasaray’ın hızlı çıkmasına da engel oluyor. Okan Buruk’un İlkay’dan yeni Mertens çıkarmak istemesi ve bunda ısrar etmesi ligde belki sıkıntı çıkarmaz ama Avrupa’da başına iş alabilir.