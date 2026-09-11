Enteresan bir maç oldu. Diyeceksiniz ki “Neresi enteresan?” Maç başlıyor, Fenerbahçe bir saman alevi gibi, sonra sahanın her tarafına Roma yerleşiyor. Sahadaki görüntü sanki Fenerbahçe beraberliğe razı. Hani Roma’yı durduracaklar kontratak yapacaklar! Bu sırada Roma golü buluyor. Moraller bozuluyor. Çünkü yenilecek ikinci bir gol, Fener’e havlu attırabilir. Seyirciden de homurdanmalar başlıyor. İkinci yarı başlıyor, Fenerbahçe atak. Diyorlar ki; “Bari hücum edelim, arka taraf uçurum.” Ve sarı-lacivertliler, hemen golü buluyor. Yine çok güzel iki top ve çok güzel bir gol vuruşu. Sanki sihirli bir değnek Fenerbahçe’ye değiyor. “Roma, Roma” diyorlardı, sarı-lacivertli oyuncular gerildiler. Ama golü de bulunca bakıyorlar ki “O Roma, bu Roma değil. Biz bu Roma’yı yakarız” havasına girdiler, iyi de yaptılar. Net. Net diyorum ama bence yanlış, çok net iki pozisyonu kaçırıyor Fenerbahçeliler. Ve sarı-lacivertli oyuncular, “Biz bu takımı yeneriz” havasındalar. Cesaret geliyor. Roma, topu kenarlara indiriyor ama ortada bitirici oyuncuları yok. Oraya kadar fena gelmiyorlar ondan sonra hikâye. La Fontaine’den masallar. Sevgili okurlar! Dün atılan iki golü dikkatle izleyin topu attıkları iki yerde de kalecilerin havlusu var. Hep şunu derim: “Kalenin içine rakip futbolculara hedef olarak havlularınızı koymayın. Psikolojik olarak rakip futbolcular onu görür, oraya doğru vururlar.” Önce Fenerbahçe’den çok iyileri yazalım: Başta İsmail, sonra Archie Brown. Kerem’i anlamam mümkün değil. Hadi biz anlayamıyoruz, İsmail, Kerem’i neden biz seyredelim diye sahaya sürüyor? Oynadığı sürece Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Herhalde manevi babası! Lukaku, Talisca’nın yerine alındı. Tamam Talisca’yı gönderebilirsin, kendisine oynayan bir oyuncuydu. Ama Talisca’yı gönderiyorsan; yerine Talisca’dan daha iyisini alacaksın. Sen hem ligde gideceksin hem de Şampiyonlar Ligi’nde. Sana golcü adam lazım. Bu Lukaku’nun forma girmesi için daha bir-iki ay lazım. Adamın şu andaki görüntüsü ayıp olmasın ama Lukaku’dan iki yatak odası, bir oturma odası çıkar. Beklemeye tahammülün yok ki. İşte geldi Beşiktaş seni yendi. Eğer bir yerlere gidecekseniz kaliteli ve çok çalışkan oyuncular lazım. İsmail’i çok beğendim ama bazı pozisyonlarda da çok dikkat etmesi lazım. Neden? Takımını sahada 10 kişi bırakabilir. Hırs tamam da bazen fazlaya kaçıyor. “Fener’in kadrosu iyi” diyorlar ama girenlere çıkanlara bakarsanız bu iyi diyenlerin yanında olamıyoruz.