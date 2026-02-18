“Mamma li Turchi…!” yani “Anne Türkler geliyor!” İtalya'da eskiden çocukları korkutmak için kullanılan bir deyim…

Bir zamanlar korkuyla fısıldanan bu söz, dün gece Avrupa semalarında yeniden yankılandı ama bu kez tarih kitaplarında değil, skor tabelasında yazıyordu.

Son haftalarda formu yükselen, yapılan transferlerle kulübesine güç katan Galatasaray yükselen formunu dün akşam şaşaalı bir şekilde perçinledi.

Dünya devi Juventus’u dize getiren sarı kırmızılılar haftaya İtalya’da oynanacak olan maçı formaliteye çevirdi.

İlk yarıda Yunus’un aksamaları, Lemina’nın eksikliğinin hissedilmesi, biraz da rakibin şansı Juventus’u iştahlandırdı…

Fakat ikinci yarıdaki diriliş, taraftarın da iyice maça girmesi tarihi bir geceyi de beraberinde getirdi. Üst üste goller bulan, gol attıkça daha fazla isteyen Okan Buruk’un öğrencileri o kadar kendini kaptırdı ki 90. Dakikada 6. golü bulmak için 8 oyuncu birden İtalyan yarı alanındaydı. Sağolsun hakem Makkelie maçı sadece 2 dakika uzatıp olası bir golü engellemiş oldu.

Bu maçta en çarpıcı olan şey, sadece hücum zenginliği ve baskı değildi. Galatasaray’ın özgüveniydi. Top ayağındayken panik yoktu. “Yetmez” diyen, zoru kolay gösteren bir takım vardı sahada.

KAR, YAĞMUR FARKETMİYOR

2013 yılında oynanan unutulmaz Juventus galibiyetinin rövanşını bu kez yağmurlu havada aldı Galatasaray. Maçı izleyen İtalyan muhabirler bile Galatasaray’a ve taraftarlara hayran kaldı. Belki de uzun zaman sonra ilk defa kendi takımlarını bu kadar aciz durumda gördüler.

ORKESTRA ŞEFİ SARA

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Sara, yükselen performansının tesadüf olmadığını gösterdi. Brezilyalı oyuncu attığı golün ve yaptığı asistin yanı sıra bir dakika durmadı ve her yerde aktif olmayı başardı.

Osimhen de gol atmasa da yaptığı baskılar, kaptığı toplar ve defansa yardımlarıyla maçın gizli kahramanlarındandı. Yorgunluk nedir bilmeyen Nijeryalı yıldız maç seçmeden varını yoğunu ortaya koyuyor.

LİVERPOOL MU, TOTTENHAM MI?

Okan Buruk ve öğrencileri her ne kadar rehavet uyarısı yapsa da akıllar çoktan bir üst turda oynanacak olan maça kaydı… Çok büyük bir futbol mucizesi gerçekleşmezse sarı kırmızılılar Mart ayında Liverpool ya da Tottenham ile son 16 maçı oynayacak. İki takım da yakın zamanda Rams Park’a gelmiş ve cehennemi yaşayarak eli boş dönmüştü. Artık sarı kırmızılılar kendi potansiyelini gördü ve geleceğe daha cesur bakıyorlar.

Okan Buruk en çok, “Bu kadro lig için kurulmadı, artık Avrupa’da başarı istiyoruz” diye eleştiriliyordu. Takımı ligde lider ve Avrupa’da son 16 için kapıyı sonuna kadar araladı. Zaman zaman eleştirilen Okan Buruk tekrar ipleri eline aldı ve üstelik bu kez taraftar da hiç olmadığı kadar arkasında.