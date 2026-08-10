Dusan Vlahovic ismi hele ki Italiano ile birlikte anıldığında çok heyecanlandım... Yaklaşık 2 ay önceydi. Saatler, günler, haftalar, aylar geçti. Ne heyecan kaldı ne istek. Ve hala Vlahovic gündemden düşmüyor...

"Tüm opsiyonlarımı değerlendireyim, olmazsa Beşiktaş" diyen adamdan ne hayır gelecek, bunu anlamıyorum. Messi'yi mi bekliyoruz bunca vakittir, bunu da anlamıyorum.

Beşiktaş yönetimi, geçen sene Agbadou işinden ders çıkaramamış gibi görünüyor. O transferde de dünyadaki son stoper Agbadou'ymuş gibi bir halet-i ruhiye içerisinde hareket edilmiş ve 18 milyon euro, şu anda Italiano'nun büyük ihtimalle rotasyonda değerlendireceği topçuya dökülüp saçılmıştı...

Tamam, Vlahovic farklı seviye, boşta olması çok büyük avantaj ve hoca da istiyor, hepsine kabul... Gelirse Mario Gomez etkisi yaratma ihtimali de çok yüksek, buna da tamam... Ancak yine dönüyoruz başa... Bu kadar isteksiz, kulübü son seçenek olarak gören, Arap ligi muamelesi çeken adamdan ne kadar hayır gelecek?

Yanlış anlamayın, iki aydır beklediğimiz adam da Messi değil, Vlahovic'i bekliyoruz...