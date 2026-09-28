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Pek çoklarının düşündüğünün aksine A Milli Takım Fransa'nın korkutucu kadrosuna karşı hiç de fena bir performans sergilemedi.

Uğurcan Çakır'dan başlayan ve Abdülkerim Bardakçı'yla noktalanan hatalı pas zinciri olmasa, puan almak bile hayal olmayacaktı.

Oyun anlamında gelişme göstermemiz gereken noktalar olsa da UEFA Uluslar Ligi'nin A Kategorisi'nde bir takım olduğumuzu göstermiş olduk.

Fransa'ya karşı gösterdiğimiz direnç İtalya karşılaşması için de umut verdi.

Grup kağıt üzerinde zor görünse de biz de buraların takımıyız.

Öte yandan bu takımın halen bir forvetinin olmaması akıl alır şey değil. Bunun yanında Barış Alper Yılmaz'ın da forvet nitelikleriyle uzaktan yakından alakası yok.

Kariyerine Bursa'da başlamasının ardından Avrupa'nın en elit liglerinde forma giymiş ve hala da giymekte olan Enes Ünal'ın Montella'nın aklına dahi gelmemesinin nasıl bir açıklaması var Allah aşkına?

Dünyanın en iyisi değil belki ama en azından forvet.

Bazı bölgelerde iyi bir jenerasyon yakalamış olsak da A Milli Takımda eksik olan şeylerden biri de liyakat belli ki...