Orta sahada üretemezseniz gol yollarında pozisyon zenginliği yaratamazsınız. İlkay sakatlıktan yeni çıktığı için form düzeyi yeterli değildi. Torreira, mücadele olarak kusursuzdu ve her zaman olduğu gibi ayakta kaldı. Sara, iyi şutunun dışında Torreira ile uyum konusunda anlaşamıyordu.

Rakibin presi iyi yapması ile orta saha etkisiz kalmıştı. Icardi ceza sahası içinde büyük bir usta. Ona pozisyon hazırlandığı takdirde gol atması hiç de zor değil. Bu organizasyonu Sallai ve Barış ilk devre başaramadı. Sane adına da kayıp bir ilk devre izledik.

Jakobs’un sakatlanıp çıkmasından sonra Arda oyuna girince bazı oyuncuların yeri değişti. Sallai sola geçmişti mesela. Takımdaki durgunluk ikinci devrede de devam ediyordu.

US Gilloise oyuncuları çok daha fazla hücumu düşünmeye başlamışlardı. Oyun içinde etkin olamazsanız kaçınılmaz olarak gol yeme ihtimaliniz yükselir. David’in attığı gol tam bir soğuk duş etkisi yaratmıştı. Belçikalılar temaslı oyundan vazgeçmeyen görüntüleri ile Galatasaray’a uzun süre gol pozisyonu şansı vermediler. Takım savunmaları ve kademe anlayışları kusursuzdu.

Son bölümlerde artık bütün riskleri alan bir Galatasaray izlemeye başladık. Genç Arda, tecrübesizce kırmızıyı görünce umutlar tamamen tükendi. Evinde dev takımlara kök söktüren Galatasaray, dün akşam kazansaydı dev bir adım atacaktı. Şimdi iş zora girdi.