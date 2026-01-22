Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası için Atletico Madrid önemli viraj. Bu viraja gelip dönerken iki takıma da bakıyorum. Lastiklerin sağlam olacak, yol kaygansa kar lastiği takacaksın. Arabayı kullanan tecrübeli olacak. Fazla uzatmayayım; Galatasaray Türkiye Ligi’ne göre daha iyi mücadele etti. Karşısında oynayan taş gibi bir takım. Adamlar istedikleri zaman tempo yaptılar, çok kontrollü oynadılar ve fazla açık vermediler. Zaten golü de Atletico kendi kalesine attı ama Galatasaray da zorladı.

Dikkatinizi çekmiştir; 80’den sonra sarı-kırmızılı bazı oyuncuların adaleleri kasılmaya başladı. 15 dakika daha oynansa ne olurdu, düşünmek istemiyorum. Yani Galatasaray Avrupa’da fizik olarak iyi değil. Türkiye’de iş yapıyor, çünkü rakip yok. Gönül istiyor ki bu Atletico’ya karşı Galatasaray gol pozisyonlarına girsin, indirmeler bindirmeler yapsın, rakip takım bunalsın, kafasını kaldıramasın, Galatasaray onu ezsin ama hikâye.

Atletico’nun attığı gole bir bakın. Soldan bir orta, tüm defansı geçiyor, 1.80’lik Eren, topu arkaya bırakıyor, kademeye giremiyor, oynadığı maç Şampiyonlar Ligi, arkadaki 1.73’lik adam gol atıyor. Böyle goller yerseniz Şampiyonlar Ligi’nde yürüyemezsiniz ama Türkiye Ligi’nde bu golleri yerseniz pozisyonları kimse konuşmaz. Eren’i çok abarttık, kurtarıcı yaptık. Al sana kurtarıcı. Bazı şeyleri yaparken aynaya bakın, sonra size ne yaptığınızı anlatırlar!

Uğurcan iyi işler yaptı ama hani senin Osimhen’in nerede? Atletico’da 100 milyonluk oyuncu kaç tane var? Osimhen Osimhen’se takımını bu maçlarda kurtaracak. Ama Osimhen bu maçları kurtaracak oyuncu olsaydı zaten İngiliz takımları, İspanyol takımları alırlardı. Bu benim görüşüm.

Herkes seviniyor 1 puana ama bakalım 1 puan yetecek mi?

Okan Buruk’a yerli ya da yabancı hakem beğendiremiyoruz ama bence hakem çok iyi maç yönetti.