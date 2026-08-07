Eskimiş, köhnemiş, taşlaşmış, ahlaksızlığa batmış ve Türkiye’yi geriye çeken siyaset putunu yıkma sözü verdi. Kendisinin de “Tanrı Lider-Değişmez Lider-Koltuk düşkünü Lider-Hikmetinden sual edilmez lider” tipine dönüştürülme tehlikesinin önünü yine kendisi kesti.

Helal olsun!

Üç adım öne geçti.

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Özgür Özel!

3 söz verdi.

Yapılacak ilk seçimde kimin Cumhurbaşkanı adayı, parlamenter sisteme geçildiğinde ise kimin Başbakan adayı, kimlerin milletvekili, kimlerin belediye başkanı adayı olacağına ben parti genel başkanı değil, Mahalle Meclisleri üyesi halk karar verecek. Partisini seçimden birinci parti olarak çıkartamayan lider, seçim gecesi genel başkanlığı bırakacak. Ben böyle yapacağım. Siyaset bir geçinme, zenginleşme, hısım kollama, devleti soyma ve soydurma mesleği olmaktan çıkacak. Bir kişi ancak 3 dönem aday olup seçilebilecek.

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Eski tür siyaset bitiyor.

Temiz siyaset gelecek.

Özgür Özel’in partisinin ilk grup toplantısında ilan ettiği modele göre “Temel siyaset kurumu Mahalle Meclisleri ile İlçe Meclisleri” olacak. Delegelik teknik bir görev olarak kalacak. Bu yüzden Türk siyasi yapısında “el etek öpücü oligarşiyi var edip, besleyen delege ağalığı” da bitecek. Delege ağalığı bitince “Tanrı Lider-Değişmez Lider-Koltuk Düşkünü Lider-Hikmetinden Sual Edilmez Lider” tipini besleyen kan akışı kesilecek. Siyasette kimin namuslu, dürüst, verimli, çalmadan, çaldırmadan, ülke kaynaklarını savurup harcamadan görev yapmasına kararı Mahalle Meclislerinde örgütlenmiş halkın bizzat kendisi verecek.

Delegelik bitiyor.

Delege ağalığı son.

Tanrı Lider yıkılıyor.

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Türkiye’de:

32 bin 125 mahalle var.

Özgür Özel’in partisine 20 milyon vatandaş üye olsa. 32 bin 125 Mahalle Meclisi’nin üyeleri, kendi mahallelerinin en temel 100 derdini çıkartsalar. 973 İlçe Meclisi’nin halk üyeleri de kendi ilçelerinin çözüm bekleyen 100 sorununu listeye dökseler. Böylece “Türkiye’nin 100 Dert Haritası” çıkartılsa ve Özgür Özel’in söz verdiği “Mahalle Meclisli temelli yeni siyaset yapısına” göre; mahallelerin, ilçelerin ve tüm Türkiye’nin “Dert Haritasındaki 100 Sorunu” bilgileriyle, çalışkanlıklarıyla ve kendilerini oraya gönderen halkın denetimi altında çözecek adayları bulup çıkartsalar. Devlet kaynaklarını (halktan toplanan vergileri) rüşvet batağında israf etmeden sorunları çözecek idealist insanları, vatan severliğin ve hak bilirliğin süzgecinden geçirip Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa, Belediye Başkanlığı’na, Belediye Meclis üyeliğine seçseler.

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Seçmekle kalmayıp!

Seçtiklerini denetleseler.

Çürük çıkanlara protesto refleksini hemen gösterseler. Siyaset geçinme, zenginleşme, hısım akraba koruma ve yandaş peydahlama mesleği olmaktan çıkar. Tanrı Lider modeli de son bulacağı için bu modelin çok kirli ürünü olan; “Ahlaksız Siyasetçi-Ahlaksız Bürokrat-Ahlaksız İşadamı” üçlü yapısı da bugün olduğu gibi rahatça ülkeyi soyamaz.

Pırlanta ülke oluruz.

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Özgür Özel, söz verdi.

Düşünceleri, dünya görüşleri, politik anlayışları farklı olsa da Türkiye’nin tüm vatanseverlerine, ülkeye sahip çıkmaları için ışıklı bir kapı açtı. Bu kapıdan girmeye değer. Türkiye’nin 32 bin 125 Mahalle Meclisi’nde 20 milyon halk üyesi; “daha iyiyi görmek vatanı daha iyiyi götürmek içindir” diyebilir.

PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN

Cılkı da çıktı!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının para karşılığı ve çok düşük tutarlarla (gayrimenkul edinimi ve bunun gibi yollarla) yabancılara satılması onursuz bir uygulamaydı “Milliyetçiyim” ve “Milliyetçi Muhafazakarım” diyenlerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı dünyanın en değersiz kimliği haline zaten gelmişti. Ve işte cılkı da çıktı. Çete halinde hareket eden 90 kişi yakalanmış. Bunlara da işadamı diyorlar. Ucuz ev, arsa, dükkan sahte ekspertiz raporları ile yüksek değerli göstermişler. Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıya satmışlar. Bu yolla 2.5 milyar liralık vurgun yapılmış. Usulsüz vatandaşlık verilen 6 bin 134 yabancı, Türk vatandaşlığından atılacak diyorlar. Milliyetçiyiz ve muhafazakar milliyetçiyiz diyenlerin elinde Türk vatandaşlığı acıklı hale geldi!