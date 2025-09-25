Sergen Yalçın, çok iyi oyuncu keşfeder. Gençler onun döneminde bence şanslılar. Rıdvan, Emirhan ve Ersin geldi hemen aklıma. Devrim’i psikolojik olarak zor gözüken Kayserispor maçında 11’e dahil etmek çok olumlu bir karardı. İki hafta onun videolarını seyrettim. Antrenmanlardan gelen bilgilere göre hazır bir kanat oyuncusu dahil olacaktı kadroya. Umarım süreklilik kazanır.

Rafa Silva, bu takımın starı ve oyun aklı. Onu pamuklara sarıp her zaman korumak ve motive etmek çok önemli. Rafa Silva, maç kazandırır ve ondan asla vazgeçilmez. Onu hiçbir zaman küstürmemek gerekiyor. Dün şovunu yaparken 2 golü yine klas attı. Abraham, Göztepe maçında kayıptı. Dün attığı golde takipçiliğini bize tekrar hatırlattı. Orkun, stressiz ve iyi günündeydi.

Maçın ilk bölümünde ikili mücadeleleri kazanan, hava toplarında büyük üstünlük kuran Beşiktaş, sanki sezona yeni başlıyordu. Rafa şov ikinci yarıda da devam ediyordu. Bu süper performansa hat-trick yakışırdı, o da gerçekleşti. Rafa Silva istediği pasları alırsa anında cezayı keser! En sonunda deplasmanlarda gösterilen çekingen futbol, baskı yeme, komik top kayıpları olmadan rakibe ağırlığını hissettiren ve ‘Ben Beşiktaş’ım, ben sizden değil, siz benden korkacaksınız’ mesajını veren bir oyuncu grubu izledik Kayseri’de. Beşiktaş’ın en önemli ihtiyacı seri galibiyetler. Sergen Yalçın’da bunu başaracak futbol aklına sahip.