Fenerbahçe, çok kırılgan bir yapıya büründü. Öyle ki, henüz sezon başında biri derbi biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maç üst üste kazanamayınca yer yerinden oynadı.

Önce kulübün iç siyasetinin yansıması olarak İsmail Kartal istifa etti. Ardından yönetim geç de olsa reaksiyon vererek teknik direktörünün arkasında durabilmeyi akıl etti. Ancak yine de kafada soru işaretleri kalarak göreve devam edildi. İlk mağlubiyette yollar ayrılır mı derken, Gaziantep'te gelen beraberlik yeniden çatlak sesleri güçlendirdi. Aslında herkes, Fenerbahçe'nin güçlü reaksiyonu Antep deplasmanında vermesini bekliyordu.

Gaziantep'te teknik heyetin deyişine göre 'zeminin azizliği'ne uğrayan Fenerbahçe, üzerindeki pası Kadıköy'de attı. İlk 11'ler açıklandığı anda kadro tercihini sorgulamamak iyi niyet dozunu fazla kaçırmakla denkti. İlk eleştirdiğim nokta İrfan Can ve Kerem Aktürkoğlu tercihi oldu. Bunun da haklı bir gerekçesi vardı. Geçen sene 21 gol katkı yapan Nene Dorgeles'in bu kadar çabuk gözden çıkarılması ve neredeyse hiç şans verilmemesi bir yana, forma şansı bulduğunda sahada ışıl ışıl parlayan Oğuz Aydın'ın tercih edilmemesi de bir diğer eleştiri sebebiydi.

Forma adaleti, takım içindeki huzurun en temel noktasıdır. İsmail Kartal, belki de evladı gibi güvendiği İrfan Can ve Kerem'in üzerindeki baskıyı kırmak için formayı verdi. Ancak tarihi fark yerine biraz tökezleme olsaydı, bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Malumunuz, futbol biraz da risk işidir. Günün sonunda skor tabelasında 8-0 yazdığına göre bu tercihler riske değmiş demektir. Şunu da unutmamak lazım, Fenerbahçe'de bu tarz risklerin geri dönüşü de olmayabilir.

Antep'te gelmesi beklenen reaksiyonu Kadıköy'de veren Fenerbahçe, tarihinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı. Tam 'buradan dönmez, umutlar tükendi' denen noktada akıllara 4 yıl öncesi geldi. Bundan 4 sene önce milli araya girilirken Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde Giresunspor’a yenilmiş Galatasaray ise Başakşehir’i 7-0'la geçmişti. O günden sonra onlarca maçlık seri yakalayan Galatasaray, şampiyonluk ipini göğüslemişti. Fenerbahçe'nin de bulduğu moralle hedefine iyi odaklanması durumunda, hala hayal kurabilecek zamanı olabilir.

Avrupa dönüşü Süper Lig’de oynanan deplasmanlar puan kayıplarına gebe. Bunu Avrupa'da mücadele eden hemen her temsilcimiz yaşıyor. Milli ara dönüşünde yarışı en çok etkileyecek unsur yine Avrupa dönüşleri olacak. Şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyacak süreçte forma adaleti ne kadar önemli ortaya çıkacak. Rotasyonunu hazır tutan ve oyuncularını küstürmeyen ekip, kupanın bir ucundan yakalar.