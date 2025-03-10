İlk yarı Galatasaray top oynuyor ama ileriye değil yana, geriye. Çift santrfor, kenarlarda da iki adam etti dört. Rakip de altı kişiyle ceza alanında, etti on. Dönecek yer yok. Galatasaray fazla çizgilere inmeden orta atıyor, Alanya defansı uzaklaştırıyor.

Alanyaspor beş tane top kaptı kontratağa çıkmak için, beşini de Galatasaray’a verdi. Galatasaray’da şampiyonluğa giden takımın heyecanı, isteği, hırsı yok. Çok farklı olması lazım. İkinci yarıda baktılar ki pabuç pahalı biraz daha hareketlendiler. Ama maçın neticesine Alanya kalecisi Ertuğrul tesir etti. İlk şutu elinden kaçırmaması veya uzaklaştırması gerekirdi. İkinci pozisyonda da altı pasa düşen topta Osimhen’e kafa vurdurmaması gerekirdi. 2-1’den sonra Galatasaray biraz rahatladı, pozisyonlar da buldu. En rahatını Osimhen bulsa da dışarı attı.

Bu şunu gösteriyor; Osimhen faydalı oyuncu, rakibi yıpratıyor, çabuk bir oyuncu ama hiçbir zaman bir Icardi değil. Icardi hem oynuyordu hem de oynatıyordu. Alanyaspor eski Alanyaspor değil. Aslında bulundukları yer de tehlikeli. İki takım arasında kalite olarak büyük fark var ama dün gece Galatasaray rakibine bu farkı hissettirmedi. Sadece kazandılar. Diyeceksiniz ki ‘Şampiyonluğa gidiyor, gerginlik var.’ Ne olursa olsun daha farklı futbol oynaması gerekirdi sarı-kırmızılıların. Hakeme dün geceki idaresinden sonra kimsenin bir şey söylememesi gerekir.

Ama Okan yine beğenmedi. Okan yerliyi de beğenmiyor, yabancıyı da beğenmiyor. Bazen yabancı hakem istiyor, bazen yerli. Bir karar verse de hepimiz kurtulsak. Günay’ın yaptığı büyük sorumsuzluk. Sen maçta oynamadan devre arasında kırmızı kart görüyorsun ve yedek kulübesine başka kaleci yok. Muslera sakatlansa ya da atılsa ne olacak? Büyük takım kadrosundasın ama bu hareketinle öyle gözüküyor ki küçük düşünüyorsun. Kırmızının hiçbir bahanesi yok. Tabi o tünelde neler oldu, orada olan temsilci neler yazacak merak ediyorum. Galatasaray iyi futbol oynamadan kazandı. ‘Bizim için üç puan önemliydi’ diyecek Galatasaraylılar da. Orada da haklısınız.