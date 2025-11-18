Aşağı yukarı son iki yıldır yeni politik hat üzerine “kulis” adı altında tezler ortaya atıyorum. Birçoğunun iktidar koridorlarından ve dahi Beştepe hattından sızdığını da açıkça vurguluyorum. Şöyle bir geriye bakınca neleri “nokta atışı” isabetle karşılamış kulisler, birlikte bakalım.

Transfer meselesi örneğin; şimdiye dek 12 başkanın başka partiye geçeceği iddiasını bölge veya şehir ismi vererek ortaya atmışım. Sağlamasını yapınca 9 transferin gerçekleştiğini, 2’sinin hapse girdiğini ve birinin bağımsız kaldığını görüyoruz.

Yeni normalleşmenin CHP’den azade bir şekilde gerçekleşebileceği iddiası mesela... Resepsiyonlarda olan biteni gördünüz, DEVA-Gelecek hattı anayasa süreci ekseninde ısınmaya devam edecek, göreceğiz.

Çözüm sürecindeki eşikler de var... Komisyona katılan, katılmayan hesabı...

İmralı’ya gidişler, İmralı’ya gidemeyişler...

Kimlerin tahliyesi yakın, kimler göreve iade edilecek...

Hepsi politik hattaki denge unsurlarının bir ileri bir geri hesaplaşması.

Peki tüm bunları neden hatırlattım?

Artık iddianame de ortaya çıktığına göre; yeni politik hattın kurulmasında bekleyen herkes sırası geldikçe oyuna dahil olacak.

AK Parti içerisinde bir süredir görünür olmayan “görece eski” figürler tekrar görev almaya başlayacak.

Muhalefetin kıyıda köşede kalan unsurları son bir atak daha tertipleme imkanı bulacak.

Baskın seçim iddiaları diri tutularak, İmamoğlu’nun “siyasi yasaklı olma durumu” daha çok tartıştırılmak istenecek. “Yeni aday kim” sorusu CHP’nin gündemine girmeden ekranların konusu yapılacak.

Çözüm sürecinde fotoğraf daha da netleşecek, yeni eşikler atlanınca anayasa gündemi anında tartışmaya açılacak.

Futbol bahis soruşturmasıyla birlikte pazara “kulüp sahibi olacak” yeni oyuncuların girmesi de bekleniyor. Eyüp ve Kasımpaşa örneklerini takip etmeye devam...

Önümüzdeki 4-6 aylık zaman dilimine dair kulislere yansıyanlar bunlar...

Yarından itibaren geniş zamanlı kulislere ara verip tekrar güncele döneriz.

KÖŞENİN GÖZÜ

MHP lideri Bahçeli’nin tokalaşma hamlesiyle başlayan çözüm sürecinde yeni eşikler için geri sayım sürüyor. Böylesi bir dönemde Bahçeli’nin dönemin Başbakanı Erdoğan ile ilk samimi tokalaşmasına uzanalım.

Yıl 2008:

Yine Ekim ayından bir Meclis açılış resepsiyonu.

Devamında bir siyasi normalleşmenin gelmediği ama birkaç gün konuşulan bir tokalaşma idi. Şimdilerde ittifak ortağı olan iki isim o günlerde cepheden karşı

karşıyaydı.

Erdoğan, resepsiyonda karşılaştığı başka parti liderleri gibi Bahçeli ile de sohbet etmişti.

“Bayramı Ankara’da mı geçiriyorsunuz?” diyen Erdoğan, Bahçeli’den “evet, buradayız” yanıtını almıştı.

Türkmenistan ve Moğolistan’ı kapsayan uzun bir geziye çıkacağını söyleyen Erdoğan, Bahçeli’nin bayramını kutlamış, Bahçeli de Başbakanın bayramını kutlayarak, “iyi yolculuklar” dileğinde bulunmuştu.

Bugünlerde “sıradan” olan bu hadise o günlerin birkaç günlük manşet ihtiyacını karşılamıştı bile...

KÖŞENİN SÖZÜ

“Olması gereken şeylerin adını iyilik yapmak koymuşlar.” - Sagopa Kajmer.