MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kurucu önder” ilan edip kendisine özel bir statü verilmesini istediği müebbet hapse mahkûm Terörist başı Abdullah Öcalan’ı kurtarma çalışmaları sürüyor...

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un gayretleriyle “yasal düzenlemeler” hazırlanıyor.

50 bine yakın insanımızın acımasızca öldürülmesinden sorumlu terör çetesi kurucusu birdenbire kıymete bindi!

Peki, vatandaş ne diyor?

Sokaklarda dolaşıyor, kahvehanelere gidiyor, yaşlı-genç yurttaşlarla sohbet ediyorum. Öcalan’a özgürlük isteyen bir kişiye bile rastlamadım.

Okurlarımdan gelen mesajlarda da hemen hepsi “Referandum yapılsın, Öcalan ve PKK’lı canilerin özgürlüğü vatandaşa sorulsun” diyorlar.

Fakat Öcalan severlerin, vatandaşa sormak gibi bir niyetleri de cesaretleri de yok. Vatandaşı ancak seçimden seçime “oy deposu” olarak görüyorlar!

Yanıldıklarını seçim vakti gelince anlayacaklar!

Bir süre önce “Teröristlere af” konusunda bir halk oylaması yapılması gerektiğini yazmıştım.

Bu öneriye Avrupa’dan da destek geldi.

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan’dan bir mektup aldım. Atatürkçü Başkan Atılgan (özetle) şöyle diyor:

“Türk Milleti’nin önem verdiği değerlere ve kuruluş felsefesine saygı göstermeyerek bunu tartışma konusu yapanlarla ve Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek ilk 4 maddesine itiraz edenlerle hiçbir ortam ve konuda görüş ve düşünüş birliğimiz yoktur. Bunlar Atatürk, Cumhuriyet, Türk, Türkiye Cumhuriyeti adına karşı olanlardır.

Kırk binden fazla insanı katleden ve ülke ekonomisine büyük zararlar veren bölücü terör örgütü üyelerine özgürlük isteyenlere milletimizin iradesini ezici bir çoğunlukla ortaya koyacağı kesindir.

Sayın Turan... Sizin 17 Mart 2026 tarihli “Neden millete sormuyorsunuz?” başlıklı yazınızı samimi olarak destekliyor ve Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu olarak aynı fikirde olduğumuzu ifade ediyorum.

Saygılarımla. (AADD Genel Başkanı Dursun Atılgan)

“Sayın” denilen Öcalan’ın vahşi katliamlarını sayın!

Okurum Suat Özbilgi gönderdiği mesajda şöyle yazıyor:

“Artık siyasetçiler Terörist başı Abdullah Öcalan’a ‘sayın’ diyorlar. Ben de ‘sayın’ diyor ve sayıyorum...

1984-1993 yılları arasında bazı resmi kayıtlı katliamların masum kurbanlarını sayıyorum.

“Kurucu lider” olarak adlandırılan Terörist başı Öcalan’a, sorumlu olduğu bazı katliamları sayarak onlara “Siz de sayın” diyorum...

-11 Kasım 1984 Karageçit köyü katliamı 9 sivil (5 kadın 4 çocuk) Sayın Öcalan sayın...

-23 Ocak 1987 Ortabağ katliamı. 8 kişi öldürüldü (2 çocuk, 4 kadın, 2 erkek) Sayın Öcalan sayın...

-20 Haziran 1987 Pınarcık katliamı. 30 sivil öldürüldü (16 çocuk, 6 kadın, 8 erkek) Sayın Öcalan sayın...

-9 Mayıs 1987 Behmenin katliamı. 11 kişi öldürüldü (8 çocuk, 3 kadın) Sayın Öcalan sayın...

- 8 Temmuz 1987 Haraberk katliamı. 9 kişi öldürüldü (7 çocuk, 2 kadın) Sayın Öcalan sayın...

...Ve daha on binlercesi... 50 bin kişiden fazla ölümü Sayın Öcalan sayın ve ona ‘Kurucu önder’ diyen yandaşları sizler de sayın! (Suat Özbilgi-Aydın)

Emekli ve ıspanak!

Devam eden ağır zamlar emeklileri perişan edince, sanatçı Müjdat Gezen şu eleştiriyi yaptı:

“Uzun yıllar bir işe emek verip sonra emekli olan kişiye ‘Emekli’ diyoruz.

Emekli olmadan önce devlet yıllarca maaşından para kesiyor. Gün gelip emekli maaşı yetmemeye başlıyor.

Babam emekli maaşıyla EV satın almıştı...

Şimdiki emekli ISPANAĞI zor alıyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Çağdaş, uygar, modern bir devletin dini vardır ve bu din ADALETTİR.