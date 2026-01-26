Fenerbahçe için Göztepe maçı potansiyel bir puan kaybı ama aynı zamanda da zorlu fikstür için ivme kazanma fırsatıydı. Nefis tempolu Aston Villa maçının yorgunluğu gözle görülür şekilde hissedilirken Tedesco'nun ekibinde defolar da iyiden iyiye kendini göstermeye başladı.

Futbolu analizler süslese de basit oyundur. Bu oyunun altın kuralı da şudur: İyi bir atan ve iyi bir tutanın olacak... Fenerbahçe’nin iyi bir atanı yok, tutanı da muallakta.

En acil ihtiyaç olan golcü meselesine gelirsek; Süper Lig’de şampiyonluk iyi bir forvetten geçiyor, en azından son 15 yıldır böyle. Aston Villa ve Göztepe maçları Fenerbahçe’nin bitiriciye duyduğu ihtiyacı buram buram hissettirdi. Top bir şekilde ileri uca geliyor ama sürreal kitaplar gibi hikayenin sonu yok.

Devre arasında ligi sallayıp atacak forvet bulmak her zaman zor. Ama Fenerbahçe, üç kulvarda zirve hedefliyorsa başka bir çaresi yok. Şampiyon olmak hedefse, bu durumun bilinmesi şart. Ama golcü transferi konusunda Fenerbahçe yönetimi geç kaldı, yetmedi eldeki pirinçten de oluyor.

Yılan hikayesine dönen bir En-Nesyri meselesi var. Bana kalırsa düşünüldüğü veya anlatıldığı kadar normal bir süreç yaşanmıyor. İlgilenilen forvet tarzları birbiriyle siyah ile beyaz kadar farklı. Forvet transferi konusunda Tedesco ile yönetim arasında fikir ayrılığı olduğu bariz.

En Nesyri gidiyorsa bir an evvel forvet takviyesi yapılmalı. Şayet Nesyri gitmiyorsa, fikren ve ruhen 'çubuklu'nun içinde olmayan Duran’ın yerine Nesyri oynasın. Son dönemde Duran, takım arkadaşlarının aksine kafasının içinde bambaşka bir maç oynuyor. Yönetim, Musaba ve Guendouzi transferinde ne kadar doğru hareket ettiyse forvet konusunda bir o kadar yanlış yolda.

Bir de 'tutan' meselesi var. Bonservisi Fenerbahçe’de olan isimler arasında en yüklü maaş takımın tutanında. Ama maaş yükünün karşılığını veriyor mu orası muamma. Son haftalarda Fenerbahçe’nin yediği golleri tıpkı ekran başındakiler gibi izleyen bir Ederson var. Şimdi diyeceksiniz ki 'ayağı iyi.' Kabul. Ama Guardiola gibi ilmek ilmek örülmüş, pasa dayalı bir sisteminiz yoksa ya da Tarantino değilseniz teknik ayak konusundan çok, uçtuğu ve elini kullandığı anlara daha çok önem verebilirsiniz.

Fenerbahçe’nin savunmanın solunda yaşadığı talihsiz eksikliği saymazsak bir sorunu daha var. Yıllardır muadili olmayan Fred, artık diğerlerinden biri. Yönetim ve teknik heyet de bunun farkında olmalı ki Kante için hala mücadele veriliyor. Tedesco'nun ekibi merkezde çalışkan ve geçiş hücumlarına dur diyecek, tempoyu belirleyecek bir ismi mumla arıyor. Söz konusu profilde bir isim takviyesi gelirse Guendouzi transferi de ekstra anlam kazanır.

Demem o ki, Fenerbahçe devre arasında, atan, bir de merkezi toplayan isim eklemesi yapmazsa hedefler yine hayaller ile karışabilir. Sezon sonunda da 'tutan'a ve savunmanın soluna dokunuş olmazsa yapbozun parçaları yine eksik kalır.