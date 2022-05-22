Ergin Ataman dediğini yaptı ve tarihe geçti
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague’i art arda kazanan ikinci koç oldu; “Şampiyon olacağız dedik; olduk. Türkiye’ye örnek oluyoruz. Seneye üçüncüsü” şeklinde konuştu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerini zenginleştirmeye devam ediyor. Pini Gershon'dan sonra (Maccabi) EuroLeague'de art arda şampiyonluk gören ikinci koç olan deneyimli çalıştırıcı karşılaşma sonrası flaş röportajda Türkçe, “Bu takım kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız' dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk budur” ifadelerini kullandı.
Ataman “Türkiye'ye örnek oluyoruz. Oyuncularıma ‘Biz şampiyonuz' dedim. Şampiyon olduklarını hatırladılar. Seneye üçüncüsü inşallah” şeklinde konuştu.
AVRUPA’DA ERGİN ATAMAN
YIL KUPA TAKIM
2002 | Saporta | M. Siena
2012 | EuroChallenge | Beşiktaş
2016 | EuroCup | Galatasaray
2021 | EuroLeague | Anadolu Efes
2022 | EuroLeague | Anadolu Efes
BELGRAD’DA İZMİR MARŞI
STARK Arena'da tribünlerin çoğunu Yunan taraftarlar oluşturdu. Az sayıdaki İspanyol'un sesi çıkmadı. Yaklaşık 1000 kadar Efes taraftarı, zaman zaman hareketlendi. 4. periyodun başında ve maç sonunda İzmir Marşı söylendi.
MVP MICIC
Yarı finalde Olympiakos'a karşı son saniye üçlüğünü sokan Micic, kendi evi Belgrad'daki final maçını 23 sayı, 2 asist, 2 ribauntla tamamladı ve ‘MVP' seçildi. Sırp yıldız normal sezonda da sayı kralı olmuştu.