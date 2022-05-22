Ergin Ataman dediğini yaptı ve tarihe geçti

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague’i art arda kazanan ikinci koç oldu; “Şampiyon olacağız dedik; olduk. Türkiye’ye örnek oluyoruz. Seneye üçüncüsü” şeklinde konuştu.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerini zenginleştirmeye devam ediyor. Pini Gershon'dan sonra (Maccabi) EuroLeague'de art arda şampiyonluk gören ikinci koç olan deneyimli çalıştırıcı karşılaşma sonrası flaş röportajda Türkçe, “Bu takım kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız' dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk budur” ifadelerini kullandı.

Ataman “Türkiye'ye örnek oluyoruz. Oyuncularıma ‘Biz şampiyonuz' dedim. Şampiyon olduklarını hatırladılar. Seneye üçüncüsü inşallah” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DA ERGİN ATAMAN

YIL KUPA TAKIM



2002 | Saporta | M. Siena

2012 | EuroChallenge | Beşiktaş

2016 | EuroCup | Galatasaray

2021 | EuroLeague | Anadolu Efes

2022 | EuroLeague | Anadolu Efes

BELGRAD’DA İZMİR MARŞI

STARK Arena'da tribünlerin çoğunu Yunan taraftarlar oluşturdu. Az sayıdaki İspanyol'un sesi çıkmadı. Yaklaşık 1000 kadar Efes taraftarı, zaman zaman hareketlendi. 4. periyodun başında ve maç sonunda İzmir Marşı söylendi.

MVP MICIC

Yarı finalde Olympiakos'a karşı son saniye üçlüğünü sokan Micic, kendi evi Belgrad'daki final maçını 23 sayı, 2 asist, 2 ribauntla tamamladı ve ‘MVP' seçildi. Sırp yıldız normal sezonda da sayı kralı olmuştu.