Ergin Ataman’dan müthiş zafer sonrası açıklama! ‘Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz…’

THY Euroleague çeyrek finalinde Anadolu Efes, Real Madrid’i serinin beşinci maçında 88-83 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından seriyi 3-2 galip kapatan Anadolu Efes adını Final Four’a yazdırırken Başantrenör Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

‘EN KÖTÜ MAÇIMIZI OYNADIK’

“2019’da Final Four oynadık. 2020’de biz birinciyken sezon pandemiden ötürü iptal edildi. Şimdi 2021’deyiz ve tekrar Final Four’dayız. Çok büyük duygular. Son iki sezonda Final Four’da olmayı hak ettik. Kupa için savaşmayı, şampiyonluk için savaşmayı hak ettik. Madrid’de kaybettik. Bizim için utanç verici iki maçtı. Bugün bence en kötü maçımızı oynadık ama mükemmel bir oyuncumuz vardı, Chris Singleton. Bizdeki kariyer maçını oynadı.”

‘OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM’

“Real Madrid’i tebrik ediyorum. Çok tecrübeli bir takım, çok tecrübeli bir koçları var. 12 sayıya çıkardık farkı, yine geri döndüler yine geri döndüler. Asla pes etmiyorlar. Ama sayı atmanın bir yolunu bulduk. Şimdi Final Four’a gidiyoruz. Yeniden orada savaşacağımız için oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok fazla oyuncumuz var. Bugün oyunumuzu oynamadık. Larkin son 5 dakikaya kadar sayı atmadı. Normal performansımızı bulamadık bence. Pivottan sayıyı bulamadık. Kazanmayı bildik”

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‘BİR KUPA İÇİN, FİNAL FOUR İÇİN MÜCADELE ETTİK’

“Bu sabah antrenmana gelirken çok değerli bir büyüğümden bir mesaj aldım. ‘Ergin siz iki senedir bunu hak ettiniz. Bugüne kadar sana hep inandım. Benim durumumu yakından takip ediyorsun. Yoğun bakımdan çıktım. Kazanacağınıza inanıyorum’ dedi. Buradan Aydın Örs’ü anıyorum tekrar. Çok zor günler geçirdik. Bir kupa, bir Final Four uğruna çok mücadele ettik. Geçen sene tamamlanamadı. Bu sene kötü başladık ama sonradan toparlandık. Çok sert bir takımla, Real Madrid’le eşleştik. Burada rahat kazandık ama orada basketbol tarihinde yapılmayacak hatalar yaptık ve bugüne kaldık. Büyük bir stres. Karşımızda çok ciddi bir takım var. Bu akşam aslında çok iyi oynamadık. Her ribauntu verdik. Sayıları bulamadık. 12 sayı öne geçtik, tam kopardık derken yine geri döndüler”

‘MAÇIN KAHRAMANI SINGLETON’

“Biz bu şampiyonluğu hak ediyoruz diyoruz. İki senedir bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi bunun için elimizde fırsat var. Önümüzde iki maç var. Sezon boyunca sakatlıklar, hastalıklar yaşandı. Bir türlü ritmimizi bulamadık ama sonra takım dengesini buldu ve Euroleague’in ikinci yarısında sadece üç maç kaybettik. 2021’de kendi sahamızda hiç maç kaybetmedik. Bunu sabah takıma da söyledim. Rahat oynayalım dedim. Biz bu salonda kolay kolay kaybetmedik. Ama neticede play off beşinci maçı. Bugün bazı oyuncularımızda gerginlikler vardı ama maçın kahramanı Singleton oldu. 34-35 dakika müthiş bir performans sergiledi.”

‘YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIM DEDİ…’

“Bu sabah çok değerli bir büyüğümden mesaj aldım, ‘2 senedir bunu hak ettiniz, merak etme yoğun bakımdan çıktım, kazanacağına yürekten inanıyorum’ dedi. Hayat mücadelesi verdi, yoğun bakımdan çıkar çıkmaz gördük ki bizi takip ediyor, benim için çok önemliydi.”