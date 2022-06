96. Gazi Koşusu’nu jokey Özcan Yıldırım’la Secret Power kazandı!

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nu, 2.31.04 dereceyle Özcan Yıldırım'ın jokeyliğinde Secret Power isimli safkan kazandı.

Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen, Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power, jokey Özcan Yıldırım’la kazandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır seyircisiz düzenlenen Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu’na yaklaşık 40 bin kişi akın etti.

2 bin 400 metre çim pistte düzenlen yarışta, 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayları mücadele etti. Mucize Kız (jokey Müslüm Çelik) yarışı ikinci sırada tamamlarken, Sigoş (jokey Gökhan Kocakaya) üçüncü oldu. Halis Karataş’ın jokeyliğindeki Final Dance ise dördüncü oldu.

Öte yandan Gazi Koşularındaki en iyi derecenin sahibi Bold Pilot’ın (2.26.22) rekoru bu yarışta da kırılamadı. İlk Gazi Koşusu zaferini yaşayan Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı Secret Power yarışı 2.31.04 dereceyle tamamladı.

AHMET ÇELİK’İN SERİSİ SONA ERDİ

Gazi Koşusu’nda son 7 yarışı jokey Ahmet Çelik kazanmıştı ve 96. Gazi Koşusu’nda Zala Bey isimli safkanla yarışan Ahmet Çelik’in serisine son verilmiş oldu. Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza atmıştı.

96. GAZİ KOŞUSU’NDA DAĞITILACAK PARA

Gazi Koşusu’nda bu yılki birincilik ikramiyesi 2.500.000 TL olarak belirlendi. 96. Gazi Koşusu’nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye verildi. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL'lik bir ikramiye kazanmış oldu. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL'ye ulaşacak.

SECRET POWER’I TANIYALIM

Emrah Karamazı’nın sahipliğini, Umut Coşar’ın ise yetiştiriciliğini yaptığı kır dişi tay, pistlere 4 Eylül 2021 tarihinde 75. Yıl Ankara Hipodromunda, galibiyetle noktaladığı Şartlı-1 koşu ile merhaba dedi. İlk startını aldığı günden itibaren toplam 8 mücadelede boy gösteren, Yaşar Demir’in antrene ettiği safkan, bu mücadelelerin hiçbirinde tabela dışında kalmazken 5 kez sıralamanın en üst basamağında yer almayı başardı. İlk Grup koşu zaferini Dişi Tay Deneme’de (G1) Özcan Yıldırım idaresinde elde eden dişi tay, bu mücadelenin ardından aynı jokeyle boy gösterdiği Kısrak Koşusu’ndan (G1) da zaferle ayrılarak üst üste iki Açık koşu galibiyetini hanesine yazdırdı.

96. GAZİ KOŞUSU’NDA YARIŞAN SAFKANLAR

96. GAZİ KOŞUSU İÇİN VELİEFENDİ’YE AKIN

Veliefendi Hipodromunda 96. gerçekleştirilen Gazi Koşusu öncesinde binlerce yarışseverler, yarışı tribünlerden izleyebilmek için hipodromda ciddi bir kalabalık oluşturdu. 2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilen koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu.

İstanbul’un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi’ye gelen yaklaşık 40 bin yarışsever, heyecanlı olduklarını dile getirdi. Gazi Koşusu’nun tekrardan seyircilere açılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran kişiler, Türkiye Atçılık Tarihi’nde çok önemli bir yere sahip olan bu koşuya tanıklık etmek istediklerini vurguladılar.

