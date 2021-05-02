Ece Hocaoğlu Şanlı’dan genç voleybolculara tavsiye

Ece Hocaoğlu Şanlı… Türkiye'nin en başarılı branşı kadın voleybolunun gezginlerinden. 1994 doğumlu, 1.86 boyundaki smaçörün VakıfBank'ın altyapısında başlayan kariyeri, Yunanistan'ın Aris takımına kadar uzandı, Sistem9 Yeşilyurt'ta devam etti. Bu takımla Challenge Kupası'nı kazandı.

Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı ile evli olan deneyimli voleybolcu Ece Hocaoğlu Şanlı, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu oldu.