Ece Hocaoğlu Şanlı’dan genç voleybolculara tavsiye

Ece Hocaoğlu Şanlı… Türkiye'nin en başarılı branşı kadın voleybolunun gezginlerinden. 1994 doğumlu, 1.86 boyundaki smaçörün VakıfBank'ın altyapısında başlayan kariyeri, Yunanistan'ın Aris takımına kadar uzandı, Sistem9 Yeşilyurt'ta devam etti. Bu takımla Challenge Kupası'nı kazandı.
Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı ile evli olan deneyimli voleybolcu Ece Hocaoğlu Şanlı, SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu oldu.
- VakıfBank gibi voleybol ekolü bir kulübün altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum. VakıfBank'tan sonra çok kulüp gezmemin en büyük nedeni şu: Genç oyuncuların oynayarak ve sorumluluk alarak geliştiğine inanıyorum. Ben de farklı takım ve şehirlerde oynayarak, konfor alanımın dışında mücadele ettim. Bu sürecin bana büyük tecrübeler kattığını söyleyebilirim.
- Sezon başında Challenge Kupası'nda hedefimizi ‘Gidebildiğimiz en son nokta ne olura olsun, oraya gideceğiz' diye belirlemiştik. Favori gösterilmiyorduk ama hepimizin aklında ‘O kupa bizim olacak' düşüncesi vardı. Bence finali THY ile yarı finalde oynamış olduk.
- Yeşilyurt samimi bir semt takımı. Voleybola yıllarca hizmet etmiş, aile ortamı olan, mütevazı bir kulüp. Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri voleybola çok ilgili ve destekçiler. Biz de oyuncular olarak bunun farkındayız.
İLGİ ARTIYOR
- Voleybolda büyük başarılara imza atıyoruz. Bu başarının en büyük sırrı, Türkiye'de voleybola verilen önem ve yatırımın her sene artıyor olması. Federasyon başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'ın katkıları çok fazla. Kulüpler atılım içinde. Altyapıya önem veriliyor. Sponsorluk anlaşmalarıyla her geçen gün başarı çıtası yükseliyor.
- Türkiye'de futbol tabii ki çok ön planda. Dünyada voleybolun ön planda olmasa da ikinci sırada geldiği ülkeler var. Yakaladığımız başarılarla eskiye göre daha çok bir ilgi var. Başarılar sürdürülebilir olduğu sürece ilginin daha çok artacağını düşünüyorum.
- Smaçör olmak bence çok keyifli. Oyunun her bölümünde maçın içinde olmak zorundasınız. Voleybolun temeli servis ve servis karşılama dersek, smaçörlerin servisi karşılayıp oyun kurgusunun devam edebilmesi için oyuna nasıl etki ettiğini görebiliriz.
SERTAÇ’LA GURUR DUYUYORUM
- Voleybolcu olmasaydım iç mimar olmak isterdim, çünkü dekorasyonla ilgilenmeyi seviyorum. Uzun yıllar tek yaşadığım için ev işleri, yemek yapmak gibi konulara hakim olduğumu söyleyebilirim. Detaycı bir yapım olduğu için elimden geldiğince iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama bir de eşime sormak lazım!
- Sertaç'la gurur duyuyorum. Hayatını her zaman profesyonel yaşayan, her ne olursa olsun çalışmaktan vazgeçmeyen, pes etmeyen, güçlü bir yapısı var. Ben inanıyorum ki bu sene hak ettikleri kupaları alacaklar. Sertaç kariyeri boyunca her sene üstüne koyarak ilerlediği için şu an bulunduğu konum sürpriz olmadı. Hedefleri(miz) daha da yüksek. Her koşulda, her zaman onun yanındayım ve en büyük destekçisiyim