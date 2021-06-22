NFL oyuncusu Carl Nassib gay olduğunu açıkladı

Instagram hesabından “Bunun bir süredir yapmak istiyordum” diyerek gay olduğunu açıklayan defans oyuncusu Carl Nassib tarihe geçerek NFL’in ilk eşcinsel aktif oyuncusu oldu.

Nassib instagram hesabında yaptığı paylaşımda, “N’aber millet, West Chester, Pensilvanya’daki evdeyim. Sadece kısa bir süreliğine eşcinsel olduğumu söylemek istedim. Bunu bir süredir yapmak istiyordum ama sonunda içimden geldiği gibi rahat hissediyorum. Gerçekten en iyi hayata, en iyi aileye, arkadaşlara ve bir erkeğin isteyebileceği işe sahibim. Ben oldukça özel bir insanım, bu yüzden umarım bunu dikkat çekmek için yapmadığımı biliyorsunuzdur. Sadece temsil ve görünürlüğün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bir gün bunun gibi videoların ve tüm ortaya çıkış sürecinin gerekli olmadığını umuyorum, ancak o zamana kadar kabul eden ve şefkatli bir kültür geliştirmek için elimden gelenin en iyisini ve üzerime düşeni yapacağım” ifadelerini kullandı.

3 YILDA 25 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Nassib, gay gençlerin intiharlarını önlemek için çalışan bir kuruluş olan The Trevor Project’e 100.000 dolar bağışlayacağını da sözlerine ekledi. Carl Nassib Vegas Raiders’da 3 yılda toplam 25 milyon Dolar kazanıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Carl Nassib (@carlnassib)’in paylaştığı bir gönderi

NFL AİLESİ:’GERÇEĞİ CESURCA PAYLAŞTIĞI İÇİN CARL’LA GURUR DUYUYOR’

NFL Komiseri Roger Goodell yaptığı açıklamada: “NFL ailesi, bugün gerçeğini cesurca paylaştığı için Carl’la gurur duyuyor. Temsil önemlidir. LGBTQ+ için tam eşitliğe doğru ilerlerken bir gün onun gibi açıklamaların artık haber değeri taşıyamayacağını umudunu paylaşıyoruz. Carl’a önümüzdeki sezonda bol şans diliyoruz” dedi.

28 yaşındaki Nassib, 2016 draftının üçüncü turunda Cleveland Browns tarafından seçilen beş yıllık bir NFL oyuncusu. Nassib, Raiders kulübü için savunma oyuncusu olarak ikinci sezonunu oynuyor. Geçen yıl 14 maçta forma giydi. Raiders kulübünün sahibi Mark Davis, “2021 Carl’a daha fazla güç verdi. Açıklaması bir kişi veya bir oyuncu olarak onun hakkındaki fikrimi değiştirmiyor” dedi.