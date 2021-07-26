TOKYO 2020’de 13 yaşındaki Momiji Nishiya altın madalyayla tarihe geçti

Ariake Sports Park’ta gerçekleştirilen ve olimpiyatlarda ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonya’nın sporcusu Momiji Nishiya elde etti.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alan kaykay yarışları Ariake Sports Park’ta gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda altın madalyanın sahibi olan 13 yaşındaki Nishiya, bu kategorideki ilk altın madalyanın sahibi olarak tarihe geçti.

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Gümüş madalya alan 13 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal ile 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama de kadınlar kaykay branşında ilk madalya alan sporcular oldu ve kendi branşlarında bir ilki gerçekleştirdiler. Mücadelelerin ardından podyuma çıkan 3 sporcunun yaş ortalaması toplamının 14 olması dikkat çekti.