Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tokyo Olimpiyatları’nda 127 kişide corona virüsü tespit edildi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olan kişiler arasında 127 kişide corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği açıklandı.

Güncellenme: 12:28, 24/07/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Tokyo Olimpiyatları’nda 127 kişide corona virüsü tespit edildi

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na akredite olanlardan 127 kişide corona virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıkları hakkında bilgi vermezken, daha önce Hollandalı kürekçi Finn Florjinin Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sona ermişti.

Öte yandan Alman bisikletçi Simon Geschkenin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Corona Olimpiyat