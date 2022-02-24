Zinchenko’dan Putin’e sert tepki! ‘Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık’

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert tepki gösterdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabaha karşı düğmeye basarak Rusya'nın Ukrayna'ya askerlerini göndermesinin yankıları sürüyor. Manchester City’nin yıldız ismi Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabından Putin’e çok sert tepki gösterdi.

Resmi Instagram hesabından önce Ukrayna’nın Ukraynalılara ait olduğunu ve kimse tarafından hiçbir zaman sahiplenilmeyeceğini belirten Zinchenko, daha sonra da Putin’e sert tepki gösterdiği başka bir paylaşım yaptı.

Putin’e “Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık” ifadelerini kullanan Ukraynalı yıldızın paylaşımı, daha sonra yayından kaldırıldı.

Zinchenko, ilk paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ülkemizi kimseye vermeyeceğiz bu uğurda geri adım atmayacağız. Medeni dünya, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan endişe duyuyor. Doğduğum, büyüdüğüm, uluslararası alanda renklerini taşıdığım, yüceltmeye çalıştığım Ukrayna’nın sınırlarının bozulmadan kalması gerekiyor.”