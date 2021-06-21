A Milli Takım’da İsviçre maçı öncesi kavga çıktı

EURO 2020’ye elemelerde Dünya Şampiyonu Fransa’dan 4 puan alarak rahat bir şekilde giden A Milli Takım, şampiyonayı 1 gol ve puansız tamamlayarak büyük hayal kırıklığına imza attı.

Çok kötü performans sergileyen A Milli Takım içindeki huzursuzluk dikkat çekti. İsviçre maçı öncesi kampında iki golcü Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun kavga ettiği ve arkadaşlarının araya girip olayı önlediği ileri sürüldü.

Ayrıca maç içerisinde İrfan Can Kahveci ile Zeki Çelik'in sık sık tartışması göze çarptı.

Öte yandan 2-0 mağlup olunan Galler maçı sonrası de otelde bazı oyuncuların kadroda haksızlık yapıldığını düşünmesiyle takım içinde huzursuzluğun tavan yaptığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'a tepki büyük: 'Bizim ruhsuzlar'

HAKKIMIZ SANA HELAL MERT!

A Milli Takım'da ayakta kalan tek sim Mert Müldür'dü… 22 yaşındaki solak, tek başına büyük gayret gösterdi ve bu özverisi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Twitter'da TT olan Mert için Türk futbolseverler, “Sana hakkımız helal Mert” yorumu yaptı.