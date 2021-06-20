A Milli Takım’ın EURO 2020’deki ilk ve tek golünü İrfan Can Kahveci attı

EURO 2020 A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrılıp gol atamazken, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan son karşılaşmasında İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Ay-Yıldızlılar, 62. dakikada farkı 1'e indirirken, turnuvadaki ilk golüne de imza atmış oldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Ricardo Rodrigues'den şık bir hareketle sıyrılıp uzaktan plase bir vuruşla topu filelere gönderirken, bu gol Türkiye'nin turnuvadaki ilk golü oldu.

Golden önce İrfan Can Kahveci’yi oyundan çıkarmak için talimat veren Şenol Güneş, golden sonra bu kararından vazgeçti ve Ozan Tufan’ı oyundan aldı. Ancak Fenerbahçeli futbolcu, 80. dakikada yerini Orkun Kökçü’ye bıraktı. Öte yandan Shaqiri’nin 68. dakikada attığı golle durum 3-1’e gelirken mücadele bu skorla sona erdi. Millilerimiz grupta oynadığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrılırken sadece 1 gol atabilmiş oldu.