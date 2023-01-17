Galatasaray, Alanyaspor’u Dries Mertens’le devirdi, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, Belçikalı dünya yıldızı Dries Mertens'in 1 gol-1 asistle yıldızlaştığı maçın son dakikalarında zorlansa da çeyrek final biletini kaptı.

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Süper Lig’de liderlik koltuğunun sahibi Galatasaray, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Son 16 turu mücadelesinde Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, 2-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın ilk 15 dakikasında, biri direkten dönen üç net gol fırsatını harcayarak başlayan Alanyaspor, 16. dakikadaki serbest vuruş sonrası Victor Nelsson’un kafa golüyle 1-0 geriye düştü. Sarı kırmızılıları öne geçiren golün asistini yapan Dries Mertens, 38. dakikada ceza sahası dışından şık bir plase vuruşla skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarıyı iki farklı skorla geride kapatan Alanyaspor, ikinci yarıda oyunun hakimi olan taraftı. Oyuncu değişiklikleri sonrası baskısını artıran Alanyaspor, 67’de Ivan Cavaleiro ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda beraberlik için birçok fırsat yakalayan Alanyaspor, pozisyonları değerlendiremeyince Galatasaray mücadeleyi kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

OKAN BURUK’TAN 9 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11’de 9 değişikliğe gitti. Sarı-Kırmızılı takımda Muslera’nın yerine Okan Kocuk, Sacha Boey’in yerine Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı’nın yerine Emin Bayram, Lucas Torreira’nın yerine Berkan Kutlu, Sergio Oliveira’nın yerine Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Milot Rashica, Juan Mata’nın yerine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi’nin yerine Bafetimbi Gomis’e ilk 11’de yer aldı.

Atakaş Hatay maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11’de yer buldu. Galatasaray’ın Alanyaspor kadrosuna Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı. Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Koçuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Midtsjö, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis 11’iyle çıktı.

FARIOLI KAZANAN KADROYU KORUDU

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, evinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11’inde bir değişiklik yaptı. Farioli, Trabzonspor maçında ilk 11’de görevlendirdiği Pereira’nın yerine Yusuf Özdemir’e şans verdi.

Turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray karşısına Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11’iyle çıktı. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Corendon Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu. (sozcu.com.tr-AA)