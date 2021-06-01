Ali Koç’tan yeni teknik direktör açıklaması! ‘Bielsa ile henüz temasımız olmadı’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, medya buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, yeni teknik direktörün Portekiz ya da Alman ekolünden olacağını belirterek, yeni sezon takımın başında Emre Belözoğlu olmayacağını ifade etti.

Başkan Ali Koç, İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United ilse sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Marcelo Bielsa hakkında konuştu.

65 yaşındaki Arjantinli teknik adamla görüşüp görüşmedikleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç Marcelo Bielsa ile henüz temasımız olmadı” dedi. Ünlü teknik adamla ilgili sözlerine devam eden Ali Koç “Bielsa bize çok ifade ediliyor. Temasımız olmadı ama kalibre olarak o seviyeye bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yabancı hoca aradıklarının altını çizen başkan Ali Koç açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri, Emre ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörle devam edip altında Emre’ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör.”

’19 ŞAMPİYONLUĞUN 16’SI YABANCI HOCA’

“İstatistikler yerli hoca diyorsunuz, bir bakıma öyle ama Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16’sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa’da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Tercih edeceğimiz hocanın da buna adapte olması lazım. Sportif direktör Türk ya da yabancı olur, belli olur. Muhtemelen Türk olur. Futbolun genel müdürü gibi bir pozisyon gerekiyor”

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”Belli bir süredir şampiyonluk yok. Fenerbahçe’de her zaman bir baskı var. Emre’yi de riske atmamak adına, yabancı hoca tercihi yaptık. Emre’yle de bunu konuştuk. Emre’nin buna sıcak baktığını söyleyemem. Onu da anlayışla karşılıyorum.”