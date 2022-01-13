Altay’da Mustafa Denizli istifa etti: ‘Bunu aşabiliriz dediysem de…’

Süper Lig takımlarından Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı. Altay'ı yıllar sonra Süper Lig'e yükselten Denizli, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile yaptığı görüşmenin ve istifa kararını nasıl verdiğinin detaylarını paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altay’ı 18 yıl sonra Süper Lig’e yükselten 72 yaşındaki teknik direktör Mustafa Denizli, efsane olduğu kulübündeki görevinden ayrıldı. Yıllar sonra mücadele ettiği Süper Lig’de sezona iyi başlayan ve ilk 7 maçta 5 galibiyet alan İzmir temsilcisi, sonrasında oynadığı 13 maçta da galibiyet alamadı.

Süper Lig’deki son 13 maçında 10 mağlubiyet, 3 beraberlik alan Mustafa Denizli, yönetimle yaşadığı fikir ayrılığı sonrası görevinden istifa ettiğini duyurdu. Tecrübeli teknik adam, “1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil” dedi. Ayrılığıyla ilgili bir mektup yayınlayan Mustafa Denizli, şu ifadeleri kullandı:

“HER ŞEYİ BIRAKIP YUVAMA DÖNDÜM”

“Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig’e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig’de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi.”

“BUNU DA AŞABİLİRİZ DEDİM AMA…”

“Ben ‘Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.’ dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil.”

“ÜZERİME DÜŞENİ YAPIYORUM”

“Futbolculuğumda Altay’ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye’nin Mustafa Hoca’sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır. Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil… Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu… O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum.”

“AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL”

“Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay'ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde.. İzmirli şairin dediği gibi ‘Ayrılık da sevdaya dahildir…”