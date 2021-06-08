Beşiktaş’a imza atmayan Vincent Aboubakar, Al Nassr’a transfer oldu

Geçen sezon başında Porto’dan Beşiktaş’a bedelsiz olarak transfer olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Kamerunlu golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a 3 yıllık imza atarken sezon başında 6 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Beşiktaş’ın eski futbolcu Talisca da geçtiğimiz ay Arabistan ekibiyle sözleşme imzalamıştı.

İlk olarak Al Nassr yöneticisi Fahad Al-Saif, Twitter hesabından fotoğrafını paylaştığı Aboubakar için bir sonraki tweet’inde ise “Oyuncuyla ilgili son gelişmeler üzerine bu paylaşımı yaptım, kulüple ilgili tüm gelişmeler için asıl kaynak kulübün resmi iletişim kanallarıdır” açıklamasını yaptı.

AL NASSR TWİTTER’DAN AÇIKLADI

Daha önce 29 yaşındaki golcünün FIFA’ya bağlı sağlık merkezinde kontrollerden geçtiği görülen Aboubakar için Al Nassr resmi Twitter hesabından Aboubakar’ın takıma katıldığına dair video paylaşıldı.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي#ابوبكر_نصراوي pic.twitter.com/XYp3kpPIvE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2021

Kamerunlu golcünün sözleşmesi “30 maçta oynarsa sözleşmesi uzar” maddesi olduğu iddia edilmiş ve sakatlığı nedeniyle 29 maçta kalmıştı.

Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 16 gol atıp 5 asist yaptı.