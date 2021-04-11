Beşiktaş’ın golünden önce elle oynama itirazı! Cenk Tosun…

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında zor anlar yaşarken, siyah beyazlıların 66. dakikada attığı golden önce elle oynama tartışması yaşandı.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle devam ettiği sırada Cenk Tosun’un pasıyla topla buluşan ve rakiplerinden birer birer sıyrılan Cezayirli futbolcu, ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3-2’ye getiren isim oldu.

Ancak Erzurumspor cephesi gol pozisyonundan önce Cenk Tosun’un orta sahada topu elle kontrol ettiği itirazında bulundu. Pozisyonun ardından topun Erzurumspor kontrolüne geçmesi nedeniyle VAR hakemi Alper Ulusoy devreye giremezken, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golü geçerli saydı. Siyah beyazlılar son dakikalarda Gökhan Töre’nin ayağından bir gol daha bularak mücadeleyi 4-2 kazandı.

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