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Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin performansı saç baş yoldurttu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre'nin sergilediği performans eleştiri konusu oldu. 29 yaşındaki futbolcunun yaptığı top kayıpları ve pas yüzdesi siyah beyazlı taraftarların tepkisine yol açtı.

Yayınlanma: 21:40 - 24 Eylül 2021 Güncellenme:
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Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin performansı saç baş yoldurttu

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Altay karşılaşmasında beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Sakat oyuncuların fazlalığında ilk 11’de şans bulan Töre, yaptığı top kayıpları ve isabetsiz pasları sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. İlk yarıda 26 kez topla buluşan Gökhan Töre, 15 top kaybı yaptı. Beşiktaş’ın etkili olabileceği pozisyonlarda yaptığı pas hataları ve yanlış tercihler nedeniyle siyah beyazlıların hücum gücünü olumsuz yönde etkileyen Töre, sosyal medyada yerden yere vuruldu.

YÜZDE 36 PAS İSABETİ

Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Umut Meraş’a bırakan Gökhan Töre, oyunda kaldığı sürede 32 kez topla buluştu ve 22 pasta sadece 8 kez isabet sağlayarak yüzde 36 pas isabet oranıyla maçı tamamladı. Töre 19 top kaybı yaparken, rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu ve şut çekemedi. Bu sezon Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de altıncı maçına çıkan Gökhan Töre, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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