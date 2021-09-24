Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin performansı saç baş yoldurttu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre'nin sergilediği performans eleştiri konusu oldu. 29 yaşındaki futbolcunun yaptığı top kayıpları ve pas yüzdesi siyah beyazlı taraftarların tepkisine yol açtı.

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Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Altay karşılaşmasında beklentilerin altında kalan bir performans sergiledi. Sakat oyuncuların fazlalığında ilk 11’de şans bulan Töre, yaptığı top kayıpları ve isabetsiz pasları sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. İlk yarıda 26 kez topla buluşan Gökhan Töre, 15 top kaybı yaptı. Beşiktaş’ın etkili olabileceği pozisyonlarda yaptığı pas hataları ve yanlış tercihler nedeniyle siyah beyazlıların hücum gücünü olumsuz yönde etkileyen Töre, sosyal medyada yerden yere vuruldu.

YÜZDE 36 PAS İSABETİ

Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Umut Meraş’a bırakan Gökhan Töre, oyunda kaldığı sürede 32 kez topla buluştu ve 22 pasta sadece 8 kez isabet sağlayarak yüzde 36 pas isabet oranıyla maçı tamamladı. Töre 19 top kaybı yaparken, rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu ve şut çekemedi. Bu sezon Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de altıncı maçına çıkan Gökhan Töre, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Gökhan Töre çıksın oyuna kimse girmese de olur ya yeter ki çıksın. Almayın şunu uçağa ya veya otobüse bindirin Anadolu turu yapsın — con şahin (@ConSahins) September 24, 2021

Gökhan Töre 26 kere topa dokunup 15 top kaybı yapmış. Bir dakika bile sahada tutmaya gerek yok, gençlerden biri girsin hiç değilse heyecanı var onların. — Ömer Kutsal (@Kasar_Yaza) September 24, 2021

Devamlı gelen sakatlıkların üstüne bir de sahada Gökhan Töre’nin performansı akıl ve ruh sağlığımı kaybetmeme sebebiyet verecek. — Erdener Karataş (@ErdenerKaratas) September 24, 2021

Kulübedeki kimse Gökhan Töre’den daha kötü performans veremez. Bu kadar sabredilmesi inanılmaz. — Buğra Uzar (@bugrauzar24) September 24, 2021

Gökhan Töre mücadele etmeyi bıraktı. Oyundan alınıp Can’ın sokulması gerekiyor. Bu tip oyuncuların sahada durması bile takıma hakaret. — (@19onur03B) September 24, 2021