Gaziantep FK Fenerbahçe maçında uzatmada üç puan
Deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu golle üç puana uzanarak lider Galatasaray ile puan farkının açılmasına izin vermedi. Gaziantep FK'de Angelo Sagal gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Enner Valencia, sergilediği performansla yıldızlaştı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Kalyon Stadı’nda oynanan maçta Fenerbahçe, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Enner Valencia ile 8. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 55. dakikada Stelios Kitsiou’nin golüne engel olamayınca mücadele uzun süre 1-1 berabere devam etti. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Enner Valencia, 90+1. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydederek, Fenerbahçe’yi galibiyete taşıdı. Gaziantep FK’de Angelo Sagal, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Öte yandan devre arasında sahaya giren bir taraftar, ısınma çalışmaları yapan Gaziantep FK’li oyunculara doğru koştu. Güvenlik güçlerinin yakaladığı taraftar, saha dışına çıkarıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 38’e yükseltirken, Gaziantep FK 19 puanda kaldı.
VALENCIA YILDIZLAŞTI
Galatasaray derbisinden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek puan farkının açılmasına engel oldu. Fenerbahçe’de Enner Valencia, kaydettiği iki golle takımını sırtladı. Gol sayısını 15’e çıkaran Enner Valencia, gol krallığı sıralamasında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
GAZİANTEP FK SON 14 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ
Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor’u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 14 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
JORGE JESUS’TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Gaziantep FK maçında 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı’ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11’e göre 5 değişikliğe gitti.
Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King’i Gaziantep FK önünde ilk 11’e almadı.