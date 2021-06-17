Danimarka Belçika maçına De Bruyne damgası | EURO 2020 B Grubu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu ikinci maçında Belçika, Parken Stadyumu’nda Danimarka’yı 2-1 mağlup ederek, ikide iki yaptı. Belçika’yı galibiyete taşıyan goller Thorgan Hazard ve Kevin De Bruyne’den gelirken, Danimarka’nın tek golünü Yussuf Poulsen kaydetti.

Bu karşılaşma, Danimarkalı futbolcular için bambaşka duygularla başladı. Finlandiya’ya karşı oynanan grubun ilk maçında takım arkadaşları Christian Eriksen’in kalbi durmuş, bütün takım gergin bir bekleyişe geçmişti. UEFA’nın “Ya bugün oynayın, ya da yarın öğlen” diyerek sadece iki seçenek sunması, maçın iptal edilmesi gibi seçeneğin üzerinde hiç durulmaması tartışmaları ile gelmişlerdi bu maça…

Karşılarında da turnuvanın favorilerinden Belçika vardı. Üstelik kaldığı yerden devam eden Finlandiya maçında tek kale oynamalarına rağmen, kalelerine gelen bir vuruşa engel olamamış ve sahadan mağlubiyetle ayrılmışlardı. Ne olursa olsun kazanmak istiyorlardı. Maça da yüksek konsantrasyon ile çıktıkları belliydi. İlk yarıda öyle bir futbol oynadılar ki, Belçika ne yapacağını şaşırdı. Erken gelen gol sonrası üstü üste ataklar, kaçan goller, tam saha pres…

DE BRUYNE OYUNA GİRİNCE…

Ancak futbolseverler bu zorlu maçta De Bruyne’den önce başka, De Bruyne’den sonra olmak üzere iki farklı oyun seyretti. Şampiyonlar Ligi finalinde yüzünden yaşadığı sakatlık nedeniyle Belçika Teknik Direktörü Roberto Martínez tarafından Rusya maçının ardından Danimarka maçında da riske edilmeyen De Bruyne, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Oyuna girdikten sonra ise takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

De Bruyne oyuna girene kadar iki pas yapamayan, savunma ile hücum hattı arasında bağlantıyı sağlayamayan, Danimarka’nın presi karşısında hücuma hiç çıkamayan, savunmada açıklar veren Belçika, yıldız futbolcunun oyuna dahil olması ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Danimarka ise ilk yarıda farklı galip bitirebileceği maçta yakaladığı fırsatları cömertçe harcayınca, ikinci yarıda yediği gollerle mağlubiyete razı oldu.

ERIKSEN UNUTULMADI

Maçın ilk 45 dakikasında sahada hiçbir varlık gösteremeyen Belçika karşısında Danimarka, oldukça üstün bir oyun sergiledi. Henüz 2. dakikada Poulsen ile elde ettiği skor avantajının da verdiği moralle oynayan Danimarka, hem rakibine pozisyon vermedi, hem de farkı arttıracak fırsatlar yakaladı. Önde pres yapan, rakibinin çıkmasına izin vermeyen, kaptığı toplarla da etkili olan Danimarka, son vuruşlarda etkisiz kalınca soyunma odasına ancak 1-0’lık bir avantajla girebildi.

Bu arada karşılaşmanın 10. dakikasında Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, topu taca atarak Finlandiya maçında kalbi duran Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’i unutmadı. Takım arkadaşı Eriksen’in forma numarası olan dakikada Lukaku’nun topu dışarı atması ile birlikte tüm stadyum, Danimarkalı ve Belçikalı futbolcular, hakemler Eriksen’e alkışlarla destek verdi.

MAÇIN SEYRİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

İkinci yarıya başlarken Belçika’da De Bruyne’nin oyuna dahil olması, maçın tüm seyrini değiştirdi. Varlığını hemen hissettiren 29 yaşındaki yıldız, takımının ilk yarıdaki silik oyununu tamamen tersine çevirdi. 54. dakikada Romelu Lukaku’nun bir kez bulduğu boşluğu iyi değerlendirip ceza sahasına kadar girdiği pozisyonda ortaya çevrilen topla buluşan De Bruyne, tek bir hareketle tüm savunmayı oyundan düşürdü. Ortaya çevirdiği topta ise Thorgan Hazard’a sadece dokunmak kaldı.

Bu golle maçta dengeyi kuran Belçika, Eden Hazard ve Axel Witsel de oyuna girince daha güvenli oynamaya başladı. Seri paslarla gelişen Belçika atağında Eden Hazard’ın pasında De Bruyne, ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımını öne geçirdi. De Bruyne, ağları havalandırdığı harika vuruş sonrası, Eriksen’e saygıdan dolayı, gol sevinci yaşamadı.

DANİMARKA DİREĞE TAKILDI

Yenik duruma düştükten sonra gol için saldıran Danimarka, Belçika savunmasını ve kaleci Thibaut Courtois’yı geçemedi. Courtois, özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımının oyunda kalmasını sağlayan isim oldu. İkinci yarıda da De Bruyne, pozisyona girmekte sıkıntı çeken Belçika’nın ilacı oldu.

Büyük heyecan sahne olan karşılaşmanın son dakikasında Danimarka’nın kullandığı kornerde kaleci Kasper Schmeichel da ileri çıktı. Pozisyonun devamında gelişen Belçika atağında Thomas Meunier’in orta sahadan yaptığı vuruşu Danimarka savunması son anda çıkardı. Maçın yine son bölümünde Danimarka’da Martin Braithwaite’ın yaptığı kafa vuruşunda direk gole izin vermedi.

Bu galibiyetle Belçika, Rusya’dan sonra Danimarka’yı da yenerek puanını 6’ya yükseltti. Finlandiya’dan sonra Belçika’ya da yenilen Danimarka ise puansız kaldı.