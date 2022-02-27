Erzurumsporlu Aykut Demir ‘savaşa hayır’ tişörtünü reddetti

Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir'in Ankaragücü maçı öncesi seremonide tüm takım arkadaşlarının giydiği 'savaşa hayır' tişörtünü reddetmesi sosyal medyada gündem oldu.

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TFF 1. Lig’de Erzurumspor ile lider Ankaragücü arasında oynanan maç öncesi seremonideki bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından tüm dünyada ve özellikle spor müsabakalarında savaşa karşı gösterilen tepkilere Erzurumspor da destek verdi.

Maç öncesi tüm takımın seremoniye ‘Savaş’a hayır (No War)’ tişörtleriyle çıktığı Erzurumspor’da takım kaptanı Aykut Demir bu mesajı veren tişörtü giymemeyi tercih etti. Savaşa karşı gösterilen hassasiyet konusunda tüm takımın giydiği tişörtün bir tek Aykut Demir’in üzerinde olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Daha önce Trabzonspor’da forma giydiği dönemde İsmailağa cemaatine mensup kişilerle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan, cübbe, sarık ve şalvar giyip poz veren Aykut Demir, önceki yıllarda meskun mahalde silahla ateş açma, doktor dövme gibi olaylarla gündeme gelmişti.

GELİNSİZ DÜĞÜN YAPMIŞTI

Aykut Demir, 30 Aralık 2016’daki düğün merasiminde salona mehteran takımı eşliğinde ve tek başına girdiği görüntülerle gündem olmuştu. Salonda üç hilalli yeşil bayrak ile kelime-i tevhid bayrağı dikkat çekmişti. Demir, tek başına geldiği salonda yine tahta tek başına oturmuştu. Düğünde ilahiler de okunmuştu. Medyaya yansıyan fotoğraflarda gelinin olmaması dikkat çekmişti.

HOLLANDA’DA DÜNYAYA GELDİ

1988 yılında Hollanda’da dünyaya gelen ve futbola bu ülkede başlayan Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Gençlerbirliği’ne geldi. Burada 4 yıl oynadıktan sonra 2.9 milyon Euro’ya transfer edilen Aykut, U17’lerden itibaren bütün Türk Milli takımlarında forma giydi. Aykut Demir, silah merakı ve milliyetçi duygularının kabarık olması nedeniyle arkadaşlarının kendisine ‘komando’ dediğini söylemişti.