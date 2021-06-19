Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yıldız golcüyle anlaştı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko transferiyle bombayı patlatıyor… Başkan Ali Koç'un seçim hediyesi Dzeko olacak. Ali Koç, yaz tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki golcü futbolcuyla iletişime geçti ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Roma'yla yapılacak görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Ali Koç'un dev transferi açıklaması bekleniyor.

Dzeko’nun adı Türkiye için yabancı değil… Beşiktaş da birçok kez Boşnak forvetle temasa geçmişti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Serdar Dursun, tatil yaparken denk geldiği Dzeko'yla fotoğrafını paylaşıp “4-4-2'nin çift forveti” esprisi yapmıştı. 1.93 boyundaki Boşnak forvet, geçen sezon Roma formasıyla 42 maça çıkıp 14 gol ve 4 asistle oynamıştı.

ALİ KOÇ’TANA ACI GERÇEKLER

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyelerine yaptığı konuşmada ülkenin bulunduğu duruma dikkat çekti. Ali Koç, “Hepimiz biliyoruz ki transfer ödemeleri yapılamaz, maaşlar geç ödenir ve CAS'ta en çok davası olan ülke konumundayız. Avrupa Kulüpler Birliği'nde olduğum için dünya genelinde tanınan birkaç isimden ‘Hayatta çalışacağım en son yer Türkiye' yaklaşımını gördüm. Kötüye gidiyoruz, futbol iklimimiz iç açıcı değil” ifadelerini kullandı.