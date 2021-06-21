Fenerbahçe’de Attila Szalai sevinci

Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020’de sergilediği performans, Attila Szalai'nin piyasasını artırdı. 1-1 biten Fransa maçında Mbappe ve Griezmann gibi yıldızlara karşı çok iyi oynayan 23 yaşındaki stoperi ‘ideal transfer modeli' olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bonservisi bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Sarı-lacivertlilere 2 milyon Euro'ya gelen ve 800 bin Euro yıllık ücret alan Szalai'nin babası, “Oğlum futboluyla dikkat çekiyor ve pek çok gözlemcinin takibinde” dedi. 1.92'lik stoperi Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin istediği öğrenildi.