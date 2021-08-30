Fenerbahçe’de Vitor Pereira rüzgarı! 37 yıl sonra bir ilk…

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde sezona 3'te 3'le başlayan Fenerbahçe'de ortaya çıkan istatistikler yüzleri güldürdü. Sarı lacivertliler Portekizli çalıştırıcı ile birlikte 37 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altay’ı 2-0’la geçen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Vitor Pereira ile hazırlık maçları dahil henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertlilerde ortaya çıkan istatistikler de yüzleri güldürüyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda sezonun 12. maçına çıkan Fenerbahçe 51’de Ferdi Kadıoğlu ve 55’te Enner Valencia’nın attığı gollerle 2-0 kazanarak Pereira ile yükselen grafiğini perçinledi.

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EN SON 1983-84 SEZONU…

Ligde ilk hafta Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe ikinci hafta Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0’la geçmişti. Kanarya böylece ilk 3 haftayı 9 puanla tamamlarken ligde tüm maçlarını kazanıp kalesinde gol görmeyen tek takım oldu.

Fenerbahçe ile birlikte sezona 3’te 3’le başlayan Trabzonspor geride kalan haftalarda 2 gol görürken henüz gol yemeyen Beşiktaş ise ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe geride kalan 3 haftada kalesini gole kapatarak 37 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı lacivertli takım en son 1983-84 sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı.

ALTAY BAYINDIR, RÜŞTÜ REÇBER’İ YAKALADI

Pereira’nın gelişinden sonra kendisine güvenini iyice yükselten genç kaleci Altay Bayındır da Rüştü Reçber’den (1998/99) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçında da kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.

Portekizli çalıştırıcının emanet edildiği Fenerbahçe hazırlık maçları ve Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere çıktığı 12 maçta toplamda sadece 35 dakika yenik durumda kaldı. Fenerbahçe bu 12 maçlık süreçte 10 galibiyet alırken, 2 kez de beraberlik yaşadı.

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DENİZLİ’NİN SERİSİNİ BİTİRDİ

Geride bıraktığımız sezon bitime 2 hafta kala Altay’ın başına geçen teknik direktör Mustafa Denizli takımı play-off’tan Süper Lig’e taşımıştı. Sezonun ilk 2 haftasında kazanan Altay, Mustafa Denizli yönetiminde 7 maç sonra Fenerbahçe’ye karşı kaybetmiş oldu. Fenerbahçe’nin başında daha önce şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’ye karşı rakip olduğu Süper Lig’deki 19. maçta 11. kez mağlup oldu.