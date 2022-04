Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar mazbatasını aldı

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kurul üyeleri mazbatalarını aldı.

Fenerbahçe Kulübü’nün yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kurul üyeleri mazbatalarını aldı. Kulüp binasında gerçekleştirilen törene Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilen Uğur Dündar, Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Bekir İrdem, Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, Seçim Divan Kurulu Başkanı Talat Yılmaz ile kurul eski ve yeni üyeleri katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Kurul Üyeleri Mithat Yenigün, İsmail Tepecik, Zehra Didem Üretmen ve Elizabet Uğurlu’ya mazbatalarını Başkan Ali Koç ve Seçim Divan Kurulu Başkanı Talat Yılmaz verdi.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, YDK Eski Başkanı Vefa Küçük ve Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

DÜNDAR: HAYATIMIN EN HEYECAN VERİCİ ANLARINDAN

Uğur Dündar, “Fenerbahçeliliği babadan devralmış bir Fenerbahçe sevdalısı olarak hayatımın en heyecan verici anlarından birini yaşıyorum. Çok büyük bir sorumluluk üstlendik. Bunu gerektiği şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğiz. Amacımız kulübümüzün birlik ve bütünlük içinde yücelmesine ve büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunmak. Bu vesileyle bizden önce çok değerli hizmetler veren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Vefa Küçük’e yaptığı her şey için sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Katkıları, eleştirileri, önerileri bekliyoruz. Biz, bir ekibiz ve Sayın Vefa Küçük’ü de ekibin dışında görmüyoruz” dedi.

Ardından söz alan eski Vefa Küçük ise, “Fenerbahçe’de bugün bir nöbet devir teslimi yapıyoruz. 8 senedir şerefle, şanla, gururla taşıdığım Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını lise arkadaşım ve rakibim, sandıktan galip olarak çıkan Uğur Dündar’a devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah seçimden önce söylediğimiz her şey unutulur. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe için var olduk, bundan sonra da Fenerbahçe’ye hizmet etmekten bir dakika, bir saniye dahi geri kalmadan ben hizmete bir üye olarak devam edeceğim. Yeni seçilen başkana ve heyetine sonsuz başarılar diliyorum. Benden daha iyi yönetmelerini bekliyorum. Yönetemezlerse de karşılarında ilk muhalefeti benim yapacağımı buradan beyan ediyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Ali Koç ise, Vefa Küçük’e bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, yeni YDK Başkanı Uğur Dündar ve ekibine başarı dileklerini iletti. Ali Koç, şu şekilde konuştu:

“21 Nisan Perşembe, sonunda bir araya gelebildik. Seyahatler, maçlar, başkanlarımızın takvimi… Resmi mazbata törenimizi şimdi yapmış oluyoruz. Bu mazbata töreninden sonra Uğur Bey ve ekibine başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah beraber camiamıza nice katma değerler sağlarız. Vefa Bey’e özelikle teşekkür etmek istiyorum. 8 sene boyunca uyum içinde çalıştık. Kendisini yönetimdeyken de tanırdım ama şimdi çok daha yakın tanıdım. Fenerbahçeliliğinden bahsetmeme gerek yok ama uyum içinde buralara kadar geldik. Seçimimizi yaptık. Seçimimiz bence örnek bir seçim oldu. Tüm adaylar uyum içinde zaman zaman birbirlerine kızsalar da bence Fenerbahçe camiasını yaptığı seçimler arasında örnek gösterilecek hatta tüm camialara örnek gösterilecek bir seçim süreci yaşadık. Sonuçlandı. Sonucu itibarıyla 8 yıllık başkanlığı götüren Sayın Vefa Bey’e teşekkür ediyoruz. Kazanan Sayın Uğur Dündar’ı da tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Ben, Vefa Bey ile ilk olarak tatsız bir ortamda tanıştım. Seçimde de söylemiştim; 4 Temmuz yanılmıyorsam ya da 5 Temmuz. Galiba 4 Temmuz Pazartesi günüydü. 2011 yılında her şey bize karşıyken, herkes bize karşıyken camiamızın akil insanları arasında ilk buraya gelen kişiydi. Ve bu odada oturduk tartıştık, beyin fırtınası yaptık. O süreçte hep yanımızda oldu. Onun için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o dönem kimse yanımızda değildi. Çok az insan yanımızdaydı. Hele ilk günlerde kimse değildi. Dolayısıyla onun için de her zaman müteşekkirim. Hem bir taraftar olarak hem bir camianın mensubu şimdi de başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. Uğur Bey de seçim süreci boyunca bir vizyon çizdi, yapmak istediklerini söyledi. İnşallah onların çoğu hiç değilse bir kısmı gerçekleşir ve o şekilde de Yüksek Divan Kurulunda taze kanla camiamıza hep beraber katma değer yaratırız. Heyetinize de hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Mithat Bey (Yenigün) zaten hepimiz biliyoruz. Mithat Bey yuvaya geri dönüyor. Diğer üyelerin de yolu açık, şansı bol olsun diyorum. Uğur Bey’in de dediği gibi artık rekabet yok, hepimiz aynı gemideyiz. Vefa Bey’e de eminim ki danışacağımız zamanlar olacaktır. Her şey için teşekkür ediyorum. Camiamız için hayırlı olsun istiyorum.”