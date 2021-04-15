Fenerbahçe’den bir proje daha… Hedef 100 milyon TL gelir

Fenerbahçe yönetimi, dijital atılım başlattı. YouTube katıl, Mohikan uygulaması ve mobil oyunun ardından sarı-lacivertliler yeni projelere girişti. Kısa süre önce FenerMarket'i (online market) hizmete sokan Fenerbahçe, şimdi de kripto varlık ve online mobil ödeme gibi başlıklara yoğunlaştı. Özellikle dijital para ‘FenerCoin' ile sarı-lacivertliler, hatırı sayılır bir gelir bekliyor. Bu projelerle yönetim, hem gelir sağlamayı hem de taraftarlarının hayatlarını kolaylaştırmayı istiyor.

Fenerbahçe'nin geride kalan 1 yılda dijital kanallardan elde ettiği toplam gelir 40 milyon TL'ye ulaştı. Kulüp yeni yatırımlar ve uygulamalarla bu yıl için 100 milyon TL'yi aşmayı hedefliyor.

İşte dijital atılımlar:

Ülker Grubu'nun yatırımcısı olduğu İstegelsin ortaklığıyla FenerMarket hayata geçirildi.

İlk NFT (Non- Fungible Token) projesi Global Fantezi Futbol Oyunu Sorare başlatıldı.

Youtube’a Katıl'ın Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olundu.

HelpSteps ile taraftarlar, adımlarını kulübe bağışladı.

Fenerium.com ve matchwornshirt.com'da maç formaları açık artırmaya çıkarıldı.

Üç mobil oyun uygulama ‘store'larda kullanıcılara sunuldu.

Türkiye’nin ilk online kulüp üyelik başvuru süreci devreye alındı.