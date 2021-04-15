Fenerbahçe’den bir proje daha… Hedef 100 milyon TL gelir

Fenerbahçe yönetimi, dijital atılım başlattı. YouTube katıl, Mohikan uygulaması ve mobil oyunun ardından sarı-lacivertliler yeni projelere girişti. Kısa süre önce FenerMarket'i (online market) hizmete sokan Fenerbahçe, şimdi de kripto varlık ve online mobil ödeme gibi başlıklara yoğunlaştı. Özellikle dijital para ‘FenerCoin' ile sarı-lacivertliler, hatırı sayılır bir gelir bekliyor. Bu projelerle yönetim, hem gelir sağlamayı hem de taraftarlarının hayatlarını kolaylaştırmayı istiyor.
Fenerbahçe'nin geride kalan 1 yılda dijital kanallardan elde ettiği toplam gelir 40 milyon TL'ye ulaştı. Kulüp yeni yatırımlar ve uygulamalarla bu yıl için 100 milyon TL'yi aşmayı hedefliyor.
İşte dijital atılımlar: