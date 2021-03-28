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Fenerbahçe’den yerli harekatı

Transferde potansiyelli isimlere yönelecek sarı-lacivertlilerin listesinde Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Batuhan Kör, Doğan Alemdar gibi Ümit Milli Takım oyuncuları var.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 09:43, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’den yerli harekatı

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması belli oluyor. UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bonservis geliri kadar harcama yapabilen sarı-lacivertlilerin hedefi genç ve yerli futbolcuları uygun maliyetle kadroya katmak. Bu doğrultuda araştırma yapan Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar ve Bünyamin Balcı, Bursaspor'dan Batuhan Kör ve Kayserispor'dan Doğan Alemdar'ı yakından takip ediyor.

TAKAS YÖNTEMİ

Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan bu futbolcuların lig hem de Ay-Yıldızlı forma altındaki performansları analizlerle ölçümleniyor. Gökdeniz ve Bünyamin'in Antalyaspor'la 2025'e, Batuhan'ın Bursaspor'la 2023'e ve Doğan'ın da Kayserispor'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Fenerbahçe transferde takas yöntemini kullanmayı planlıyor. Kadroda düşünülmeyen isimler kulüplere önerilecek.

Antalyaspor Bursaspor Fenerbahçe Kayserispor UEFA