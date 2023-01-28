Gheorghe Hagi, Ianis Hagi ve Galatasaray arasındaki transfer dedikoduları hakkında konuştu

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin sarı kırmızılı kulübe transfer iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak olan Ianis Hagi’nin, Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti. Galatasaray’ın unutulmaz ismi Gheorghe Hagi, oğlu Ianis’in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Dizinden ameliyat olan Jr Hagi, bu sezon Rangers ile hiçbir maçta oynayamadı. Ancak bu durum, yıldız hücumcunun geleceği hakkında çıkan spekülasyonları durdurmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, ısrarla Rumen oyuncunun transfer edilmesini istediği iddia edilse de, Rangers patronu Mick Beale ve Gheorghe Hagi’den bu iddialara nokta koyan sözler geldi.

Rangers Teknik Direktörü Mick Baele, Genk’ten 4 milyon sterline transfer edilen Ianis Hagi’nin, yeniden sahalara döndüğünde takımdaki kilit rolüne devam edeceğini söyledi.

HAGI: GALATASARAY’A GİDERSE MUTLU OLURUM AMA…

Gheorghe Hagi ise, “Ianis’in bir noktada Galatasaray’a transfer olmasından mutlu olurum. ama şu anda kulübüyle bir sorunu yok. Rangers’ta çok sevildiğini ve istendiğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Ianis’in St Johnstone maçının kadrosunda olacağını söyleyen Rangers Teknik Direktörü Beale, “Geri döndüğü için mutluyum. Gerçekten iyi görünüyor. 90 dakika oynamak için hazır değil ama kadroda Ianis Hagi ve Todd Cantwell olduğu için gerçekten mutlu bir menajerim.” dedi.

“Ianis ile çok yakınız” diyen Beale, “O çok profesyonel bir çocuk. Takımda olması gereken özel bir genç. Geri gelmesi çok değerli. Bir yıldır kayıptı ve bizim için büyük bir oyuncu olabilirdi.” yorumunda bulundu.

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