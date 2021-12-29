Göztepe Samsunspor’u Halil Akbunar ile geçti
Göztepe, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u kaptanı Halil Akbunar'ın attığı golle yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Göztepe, sahasında TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor’u konuk etti. Göztepe, rakibini kaptanı Halil Akbunar’ın 45. dakikada attığı golle mağlup ederek adının Son 16 Turu’na yazdırdı.
Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Halil Akbunar, Cherif Ndiaye’nin sağdan ortasına yaptığı vuruşla Göztepe’yi öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe tur atlayan takım oldu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
2′ Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
36′ Berkan Emir'in pasında Atınç Nukan soldan ceza sahasına girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
GOL! 45′ Cherif Ndiaye'nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0
52′ Fofana’nın verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Melih’in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
75′ Hızlı gelişen Göztepe atağında kendi yarı sahasında atılan topa hareketlenen Cherif Ndiaye, ceza sahası girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutta top auta gitti.
82′ Fofana’nın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yasin Öztekin’in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.