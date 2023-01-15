Jorge Jesus: Arda Güler girdikten sonra…

Gaziantep FK'yi deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmada oyuna sonradan giren Arda Güler'in performansını değerlendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK’yi 2-1 yenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Arda Güler’in maçtaki performansına ilişkin sorusuna ise Jorge Jesus, “Arda Güler girdikten sonra, 1 kişi fazla oynamamızın da etkisiyle iyi bir performans sergiledi. Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk ve faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardım etti. Oyuna giren futbolculardan en etkilisi Rossi’ydi. Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyiye getiriyor. Çünkü milli arada sakatlık geçirmişti. O sakatlıktan sonra kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum. Bize çok yardımcı olacak” yanıtını verdi.

“VALENCIA BU MAÇIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN”

Gaziantep FK’nin iyi ve uluslararası oyuncuları bulunduğunu dile getiren Jorge Jesus, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Rakibimizin kırmızı kart görmesiyle biraz rahatlamış olduk. 30 dakika boyunca bir kişi fazla oynadık ve bunu da avantaja çevirmeyi bildik. Yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleriyle rakibimizi ceza sahasına ittik. Oyuna girdikten sonra Rossi çok iyi ve etkiliydi. Samet Akaydın ilk maçını oynadı ve harika bir performans sergiledi. Kendi klasını ve kalitesini gösterdi. Altay Bayındır, takımının galibiyetine çok yardımcı oldu. Sonradan oyuna giren futbolcuların performansıyla maçı kazanmayı bildik. Valencia, bu maçın en önemli oyuncularından. Çünkü en iyi yaptığı şeyi yaptı ve gol attı. Gol atmak için çok pozisyona girmesine gerek yok. Bu da onun farkı.” (AA)