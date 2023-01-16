Konyaspor, İlhan Palut ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi.
Son haftalarda istediği skorları elde edemeyen arabam.com Konyaspor’da 09 Şubat 2021’de takımın başına gelen teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak ligin 19’uncu haftasında sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig tarihinde Konyaspor’un başında 15’den fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim, 1.64 puan ortalamasıyla İlhan Palut.
81 MAÇTA 36 GALİBİYET 25 BERABERLİK
İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3’üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmıştı.