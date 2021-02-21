Mesut Özil Almanya’da gündem oldu… Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi…

Fenerbahçe’nin devre arasında Arsenal’den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Göztepe maçı öncesi verdiği görüntüyle Almanya’da haber oldu. Almanya Milli Takımı forması giyerken, Milli Marş’a eşlik etmediği için eleştirilen Mesut Özil’in, Göztepe maçı öncesi İstiklal Marşı okuması gündeme taşındı.

Mesut Özil’in ilk kez bir Milli Marş’a eşlik etmesi, Bild gazetesi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun maç öncesi İstiklal Marşı’nı okurken çekilen bir görüntüsünü haberine taşıyan Bild “Mesut Özil normalde iyi bir şarkıcı olarak bilinmez. Herkes Milli Marş okurken onun dudakları kapalı kalırdı. Hem Alman Milli Takımı’nda hem de yeni takımı Fenerbahçe’de Milli Marşlara eşlik etmezdi. Ancak Göztepe maçı öncesi bu durum değişti. Mesut Özil’in ilk kez bir Milli Marş’a eşlik etmesi herkesi şaşırttı” denildi.

DAHA ÖNCE VERDİĞİ CEVAP HATIRLATILDI

Yıldız futbolcunun geçmişte Almanya Milli Takımı maçlarında neden Milli Marş okumadığı şeklindeki bir soruya verdiği yanıt da haberde yer aldı. Mesut Özil’in Alman dergisi Mission Titelverteidigung’a konu ile ilgili yaptığı “Milli Marş okunduğu sırada ben dua ediyorum. Bunun bana ve takım arkadaşlarıma maçı kazanmak için güç ve güven verdiğine inanıyorum” açıklamana yer verildi.

Mesut Özil’in Fenerbahçe formasıyla 11’de çıktığı geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçında İstiklal Marşı’na eşlik etmemesinin taraftarlar tarafından eleştiri konusu olduğu da belirtildi.