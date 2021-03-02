Mısır’da gündem Mohamed Mostafa… ‘Tek rakibi Ronaldo’

Devre arasında Zamalek’ten transfer olduğu Galatasaray’da oynadığı 5 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Mostafa Mohamed'e Mısır basınından övgüler gelmeye devam ediyor.

Zamalek'in eski futbolcusu Khaled Al Ghandour, “Mostafa, Messi ve Mbappe'dan daha iyi futbolcudur. Cristiano Ronaldo ile benzer özellikleri var. Salah ile karşılaştırmak doğru değil çünkü Salah, Mısır'ın gerçek bir efsanesidir” ifadelerini kullandı.

“LAKABIM ANAKONDA”

Galatasaray'da parmak ısırtan bir performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, Erzurumspor maçının ardından “Bütün Galatasaray camiasına tebrikler. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli…” açıklamasında bulunmuştu.

Gol sevinçlerini anlatan Mısırlı futbolcu, “Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevinç. O sevinci çok seviyorum” dedi ve lakabının “Anakonda” olduğunu sözlerine ekledi.