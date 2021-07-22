PSV maçı sonrası konuşan Fatih Terim’den o soruya tepki: ‘Siz mi merak ettiniz?’

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven’a 5-1 yenilen Galatasaray’da moraller yerle bir oldu. Maçtan sonra konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, mağlubiyetin nedenlerini açıkladı.

Basın toplantısında bir gazetecinin “Çok merak edilen bir soru var hocam. Elinizde iki forvet varken neden Babel? Hem de neden üçlü savunma ile başladınız?” sorusuna sinirlenen Terim, “Kim merak etmiş, ben de senin söylediğin şeyi merak ettim. Siz mi merak ettiniz?” yanıtını verdi.

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İşte Terim’in maç sonu açıklamaları:

“PSV hem kazandı, hem de çok büyük ihtimalle… En azından tura bizden çok yakın. Bizden daha iyi oynadılar, rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır. Bu seviyelerde oynamak için gereken şeyleri yapacağız.”

“İLK DAKİKADA GOL YERSENİZ…”

“Elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için böyle çıktık. Ayrıca ne Falcao hazır, ne de Mostafa’yı hazır hissediyoruz. Sonradan sokmayı daha uygun bulduk. İlk dakikada gol yerseniz, hangi planı yaparsanız yapın oyuncular sıkıntı yaşayacaklardır. Bu seviyede böyle basit goller yerseniz muhakkak ki geriye düşeceksiniz.”