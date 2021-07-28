PSV’den Galatasaray’a maç sonu ‘küçük kulüp’ göndermesi

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray’ı 5-1 yenen PSV, rövanşta da sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Hollanda ekibinin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı. Kura çekimi sonrası Galatasaray eşleşmesinin ardından sosyal medyadan “small club (küçük kulüp)” yazarak mention atanlara karşılık veren PSV turu geçen taraf olunca gönderme yaptı.

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‘KÜÇÜK KULÜP MÜ? BÜYÜK SONUÇ’

Hollanda ekibinin yaptığı paylaşımda “Küçük kulüp? Büyük sonuç” ifadeleri yer aldı. Çok sayı da taraftar da gönderinin altına mesaj yazdı.

YENİ RAKİPTEN MESAJ

G.Saray’ın Avrupa Ligi’nde kozlarını paylaşacağı St. Johnstone ise ‘Yakında görüşürüz’ şeklinde paylaşımda bulundu.