Seçil Erzan’ın banka kasası açıldı

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında altın bulundu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan, soruşturmasında MASAK’ın talebi üzerine memleketi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de araştırma yapıldı.

DAİRE, İŞ YERİ, BAĞ…

Araştırmada Erzan’ın Çorlu’da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, yedi Reşat altın, beş Ata altın, iki Ata altın kolye, bir yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

Erzan’ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu’da bir daire ve bir iş yeri ile Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi. (DHA)

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